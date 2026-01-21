Transsibérien - Le billet de Gérard Streiff

Obsédé par sa chasse aux déviants de toute sorte et aux transsexuels en particulier, le député RN Matthias Renault, élu de la Somme, a demandé qu’on supprime les subventions aux rencontres Trans Musicales de Rennes, qualifié de « festival d’artistes transgenres ». Ignorant que l’appellation du festival en question, fondé en 1979, fait référence au titre d’un album de free jazz de 1978. On attend maintenant avec impatience les nouvelles initiatives du député d’extrême droite. D’ici à ce qu’il parte en guerre contre les transplantés, immigrés aux mœurs singulières, selon lui, ou pire : au transsibérien, individu du grand nord carrément peu recommandable... « Les cons, ça ose tout, c’est même à ça qu’on les reconnaît », disait Audiard.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1070 du 21 janvier 2026.