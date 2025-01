Trêve à Gaza : soulagement et enjeux pour la paix

Une trêve a été annoncée à Gaza, enfin, après des semaines de négociations.

Le PCF exprime son soulagement de voir la fin des massacres et des crimes contre l’humanité commis par le gouvernement d’extrême droite israélien à Gaza et une perspective de libération des otages enlevés lors des attaques terroristes du Hamas le 7 octobre 2023, parmi lesquels figurent deux Français et de prisonniers politiques palestiniens.

C’est un soulagement pour le peuple palestinien, auquel des mois de souffrance auraient pu être épargnés et pour le peuple israélien, dont les mobilisations pour la libération des otages auraient dû être entendues, si les négociations n’avaient pas été systématiquement entravées et si les grandes puissances n’avaient pas fait preuve de lâcheté devant les crimes de l’extrême droite israélienne. Il aura fallu 100 000 bombardements israéliens sur Gaza et 45 000 morts officiellement recensés pour aboutir à ce possible accord.

Même si le cessez-le-feu n’entre officiellement en vigueur que dimanche, les combats et bombardements doivent cesser immédiatement.

Ce cessez-le-feu, aux coordonnées complexes, doit être pleinement appliqué et effectif. Il doit surtout ouvrir une nouvelle étape vers une paix dans la justice.

L’application pleine et entière du droit international s’impose et les arrêts de la CPI à l’encontre des ministres israéliens et des dirigeants du Hamas doivent être suivis d’effets, le cessez-le-feu n’effaçant pas les crimes commis. La mise à feu et à sang de la Cisjordanie par les colons et l’armée israélienne, l’occupation et la colonisation doivent cesser.

La France doit agir en ce sens, en commençant par reconnaître sans délai l’Etat de Palestine dans les frontières de 1967, aux côtés de l’Etat d’Israël, avec Jérusalem-Est pour capitale.

Tout doit être mis en œuvre, sous contrôle des Nations unies, pour favoriser l’acheminement de l’aide humanitaire à Gaza, assurer la reconstruction du territoire et permettre à sa population de vivre sans occupation israélienne et dans la démocratie.



Fabien Roussel, secrétaire national du PCF,

Paris, le 16 janvier 2025