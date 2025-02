Face à Trump et à Netanyahou, urgence d’un Etat de Palestine !

Lors de la conférence de presse tenue avec Netanyahou, Donald Trump a non seulement réaffirmé sa volonté criminelle d’expulser plus d’1 800 000 Palestinien•nes de Gaza mais encore il a annoncé que les Etats-Unis avaient le projet de prendre le contrôle direct de Gaza et de transformer cette partie de la terre palestinienne en « une nouvelle Côte d’Azur ». Cela reviendrait à créer un « Gaza resort » sur les ruines de la bande de Gaza.

De tels projets criminels bafouent les principes élémentaires du droit international et vont totalement à l’encontre de la nécessaire solution politique au conflit. Au lieu de faire pression sur le gouvernement suprémaciste et raciste au pouvoir en Israël pour qu’il applique les mesures prévues par le cessez-le-feu, Trump cherche à sauver la mise de Netanyahou. Cela ne peut, pour les décennies à venir, qu’aviver les ressentiments et les haines, interdisant à cette région du monde de trouver un jour la paix.

Le PCF exige du président de la République et du gouvernement français une condamnation sans appel de tels propos et de tels projets.

Alors que l’armée israélienne et les colons poursuivent la mise à feu et à sang de la Cisjordanie, notamment ces derniers jours dans le camp de réfugiés de Jenine, et que l’incertitude règne sur une éventuelle seconde phase du cessez-le-feu, le mouvement national palestinien, qui lutte pour une solution politique au conflit, fait face à un risque mortel.

Les forces de gauche, toutes les forces attachées aux valeurs fondamentales de notre République, se doivent de condamner avec force la menace pour la paix que représente la nouvelle administration américaine. Elles doivent être résolument aux côtés de l’OLP, représentante légitime du peuple palestinien, reconnue comme telle par la communauté internationale depuis les accords d’Oslo, et aux côtés des forces de paix en israël.

La seule solution est celle de deux États, avec un État de Palestine aux côtés de l’État d’Israël sur les frontières de 1967 incluant Gaza, la Cisjordanie et Jerusalem-Est, avec Jerusalem-Est pour capitale. Elle est portée par le droit international, l’ONU, l’OLP ainsi que par le parti communiste israélien et le parti populaire palestinien, avec lesquels le PCF réaffirme sa pleine solidarité.

La France doit enfin sortir de sa passivité devant l’intolérable, et porter avec force, devant le Conseil de sécurité dont elle est l’un des membres permanents, et devant l’Assemblée générale des Nations unies, la voix de la paix et de la justice.

Le Parti communiste français, quant à lui, entend dans les prochains jours intensifier la grande campagne qu’il a décidé d’organiser en partenariat avec l’Organisation de libération de la Palestine.

Paris, le 5 fevrier 2025

Parti communiste francais.