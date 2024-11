Tu dégages ! - Le billet de Gérard Streiff

Ça chauffe chez les fachos. Mardi dernier, le 19 novembre donc, lors de la réunion hebdomadaire du groupe des députés RN, Jordan Bardella a repris Sébastien Chenu, le numéro trois du parti, en ces termes : « Cela fait deux fois que je te préviens. À la troisième, tu prends la porte et tu dégages. » Bardella s’est dit « lassé des médisances distillées (par le député frontiste) dans la presse ». Paraît que Chenu n’a pas moufté. Et dire que sur le site du RN, on souligne que ce parti « est une authentique communauté, animé (sic) par des liens de fraternité ».

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1020 du 27 novembre 2024.