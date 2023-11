L’État doit imposer que la nouvelle Twingo électrique soit produite en France !

Le PDG de Renault a annoncé le lancement d’une nouvelle Twingo électrique à moins de 20 000 euros (hors bonus écologique).

C’est une excellente nouvelle.

L’avenir de la mobilité en France c’est beaucoup moins de déplacements en avion, beaucoup plus en train, en transports publics et à vélo.

Mais toujours une part importante de déplacements en voiture, qui restera incontournable dans les zones périurbaines et rurales.

Selon le Plan Climat « Empreinte 2050 » du PCF, le nombre de kilomètres parcourus en voiture baissera à terme (15% d’ici 2050) mais restera conséquent.



Mais l’enjeu essentiel est : quelles voitures seront utilisées à l’avenir ?

La priorité, c’est le développement de petites voitures beaucoup moins lourdes (moins d’1 tonne) avec de petites batteries, une autonomie de 200 à 300 kilomètres et à un prix accessible.



C’est exactement le profil de la nouvelle Twingo électrique.

Mais selon Renault, cette nouvelle Twingo serait produite « en Europe » (on suppose en Slovénie).

Ce serait en revanche une très mauvaise nouvelle pour l’emploi comme pour le climat. 30% de l’électricité slovène est produite à base de charbon et le mix énergétique est bien moins vertueux que le français.



Pour le climat, pour l’emploi, cette nouvelle Twingo doit être produite en France. Ce choix est stratégique pour la réindustrialisation de la France. Pour favoriser la compétitivité de cette production, l’État doit réformer le bonus écologique pour qu’il favorise la production dans des pays au mix énergétique vertueux comme la France. L’usine de Flins serait tout à fait adaptée.

C’est tout à fait possible. L’État, actionnaire de Renault, doit l’imposer.

Le combat en faveur de la relocalisation de la production et de la décarbonation de notre production énergétique sera un de nos principaux axes de la campagne européenne à venir.

Léon Deffontaines, tête de liste PCF pour les élections européennes,

Paris, le 16 novembre 2023.