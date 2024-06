Un bol de fraicheur à la Friche

C'est sous le soleil radieux de Marseille, dans une atmosphère de fraternité et de détermination, que s'est tenu dimanche 2 juin, à la Friche de la Belle de Mai, le dernier meeting national de la campagne de Léon Deffontaines pour les élections européennes. Plus de 2 000 militants, sympathisants, ou encore curieux se sont réunis pour entendre les interventions passionnées et convaincues des orateurs et partenaires syndicaux ou politiques de cette liste de la « Gauche Unie pour le monde du travail ». Une dynamique forte et déterminée dans cette dernière ligne droite avant le scrutin du 9 juin.

Dès l’ouverture des portes, la salle s’est emplie rapidement, sous de très nombreux drapeaux, notamment du Mouvement des jeunes communistes venus en nombre soutenir leurs candidats, illustrant ainsi l’intérêt de la jeunesse pour les idées progressistes et de paix dans un contexte géopolitique, social et économique de plus en plus difficile.

Des interventions marquantes et inspirantes

Le meeting a débuté par le mot de bienvenue du secrétaire départemental du PCF13 et sénateur Jérémy Bacchi, rappelant qu’une fois de plus Marseille est au rendez-vous des grands évènements pour le PCF mais aussi pour le pays.

Se sont ensuivis des discours vibrants de plusieurs candidats issus du monde du travail ou représentant la diversité de notre liste, ainsi que du secrétaire national Fabien Roussel, qui n’a pas hésité à rappeler la responsabilité des gouvernants libéraux européens dans la casse de nos services publics, de notre industrie ou encore en matière d’écologie.

Et c’est dans une salle chauffée à bloc, que Léon Deffontaines est monté sur scène et a à son tour prit la parole en commençant par crier halte aux massacres perpétrés en Palestine. Un discours fidèle à l’engagement historique du PCF en matière de paix.

Plusieurs thèmes de campagne ont pu être abordés. Écologie, industrie, économie, santé, ou encore la responsabilité des accords de libre-échange qui s’opposent à l’atteinte des objectifs écologiques, qui alimentent le dumping social et qui favorisent des délocalisations.

Durant son discours, Léon Deffontaines a défendu une gauche authentique et populaire, aux antipodes du libéralisme mené par Macron et l’extrême droite dont l’imposture sociale n’a cessé d’être démontrée durant ce meeting.

Et c’est avec les poings en l'air des candidats sur scène et sous les chants de « La Marseillaise » puis de « l’Internationale » que le meeting s’est achevé dans une ambiance de solidarité renforcée démontrant que l’espoir et la détermination pour une cause juste sont plus forts que jamais.

Audrey Cermolacce

responsable presse et communication numérique du PCF 13

membre du Conseil national

Article publié dans CommunisteS, n°999, 5 juin 2024.