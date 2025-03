Un débat à Figeac

Fabien Roussel était parmi nous le lundi 17 janvier. Ce fut une belle journée ! Il a commencé ses rencontres... avec Pierre Soulages ! Le peintre et graveur Pierre Soulages, né en 1919, est aujourd’hui reconnu comme l’une des figures majeures de l’abstraction en France et dans le monde.

C’est à Rodez, donc, accompagnés du directeur du musée qui leur a ouvert les portes, que Fabien Roussel, Pascal Mazet et Pierre Lacaze ont pu découvrir les œuvres de l’artiste. Fabien n’a pas boudé son plaisir et a rappelé que la culture et le PCF c’est une longue histoire. Laissant l’outre noir au musée, c’est le vert de la campagne du village de Lanuéjouls et Stéphane Hervé, notre camarade, qui ont accueilli Fabien en présence de nombreux camarades venus à sa rencontre.

Stéphane, chevrier, avec sa gentillesse habituelle, qui a présenté ses quelque 200 chèvres et les problèmes liés aux agriculteurs : beaucoup d’heures de travail pour de faibles revenus qui ne permettent que de survivre. Le maire de Lanuéjouls, présent et éleveur de bovins, constate également les mêmes problèmes. L’échange s’est prolongé autour d’un vin Marcillac rouge et blanc et de produits locaux. Le soleil était de la partie et a agrémenté ces beaux moments. Stéphane et Fabien en ont profité pour visiter le « patus », le pâturage.

Avant de se diriger vers le centre de santé de Livinhac, le haut de la région Occitanie, Fabien a rendu visite au maire de Viviez, Jean-Louis Denoit, et Jean-Pierre Ladrech maire de Firmi, pour échanger sur les défis du territoire et les remercier de l’avoir parrainé à la dernière présidentielle.

En se rendant au centre de santé, ils sont passés devant la SAM. Fabien Roussel avait soutenu les salariés lors d’une manifestation à Paris, puis devant l’hôpital de Decazeville dont un incendie avait ravagé une partie de la toiture et dont les stigmates sont encore visibles.

Roland Joffre, maire de Livinhac le Haut, a accueilli Pascal Mazet, membre du CA du GIP (centre de santé), conseiller régional Occitanie PCF, et Fabien Roussel au centre de santé. Ce dernier s’est félicité du travail de la région. Ce centre répond à la désertification médicale et est très utile à la population de la vallée du Lot et de la ruralité.

À 18 h 30 la réunion publique à la salle Balène à Figeac a connu un vif succès. Plus de 300 personnes étaient présentes, « pour écouter les interrogations, les colères, poser des questions, revendiquer... », dira Fabien Roussel en présence du député du Lot, d’élu·es, du maire de Figeac qui a pris la parole en constatant : « Alors que l’on dit que la politique n’intéresse plus personne, cela fait du bien de voir qu’il y a encore des forces vives ! »

Fabien Roussel a ensuite pris la parole : « Nous vivons dans une société tellement anxiogène, l’actualité n’est pas réjouissante, guerres, misère, terrorisme... Pour autant, pas de fatalité à ce monde-là, c’est à nous de bâtir le monde dans lequel nous voulons vivre, pour nous et pour nos enfants. »

Fabien Roussel a ensuite répondu aux questions ; toutes les questions d’actualité ont été posées : éducation, industrie, services publics, les retraites, l’économie de guerre, les départements d’outre-mer, la SNCF au sujet de laquelle notre camarade a fait un diagnostic : grosse réorganisation sur le secteur de Figeac, des lignes sont en danger, des trains supprimés, et nous voulons récupérer le fret à Viviez.

Fabien Roussel a répondu : Honneur aux cheminots, car ils vivent leur profession comme une vocation, que ce soit pendant la Résistance où beaucoup ont laissé leur vie, ou maintenant ; lorsqu’ils se battent, c’est en pensant aux usagers. « Faisons un pacte pour la France avec les forces de gauche, écrivons avec notre sang un pacte sur l’inflation, le Smic à 2 000 euros net, l’égalité femme-homme, écrivons ce pacte et montrons-le aux Français : pacte pour la France et la gauche. Il faut construire une majorité et savoir s’additionner : l’union, le rassemblement, au service des gens et pas au service des intérêts politiques. »

Pascal Mazet

secrétaire départemental

Article publié dans CommunisteS, numéro 1035 du 26 mars 2025.