Un jour heureux (de plus) dans le Finistère

Le lundi 5 décembre avait lieu la sixième étape du Tour de France de Fabien Roussel dans le Finistère.

Posant le pied en Bretagne avec toute son équipe en fin de matinée après le Conseil ational du week-end, Fabien Roussel a d’abord été chaleureusement reçu en mairie de Morlaix par le maire et une dizaine d’élus de notre majorité d’union de la gauche qui compte 8 élus communistes et apparentés (+ de 50 dans le Finistère et plus de 20 dans le pays de Morlaix). L’occasion d’échanger sur l’impact de l’explosion des prix de l’énergie (gaz et électricité) pour nos collectivités et le financement de nos services publics locaux. À défaut de retour aux prix régulés, le dispositif de boucler tarifaire est beaucoup trop restrictif et contraint beaucoup de communes à des choix impossibles qui sacrifient les intérêts des populations déjà durement touchées par l’inflation et les inégalités. Nous sommes également revenus sur les raisons et les impacts de la mise en place de la gratuité totale des transports en commun sur les 26 communes de Morlaix-Communauté, transports scolaires compris, depuis septembre dernier, mesure préparée et mise en œuvre par un vice-président communiste aux Transports, Roger Héré. Autour d’un déjeuner gastronomique très convivial à la section du PCF de Morlai, Fabien Roussel a ensuite pu échanger très librement avec les secrétaires départementaux bretons, une cinquantaine de cadres et d’élus communistes des quatre départements bretons sur les enjeux politiques de la période pour le Parti communiste et les questions au cœur du prochain Congrès.

Puis nous avons rejoint dans l’après-midi la cité corsaire de Roscoff, au débouché de la baie de Morlaix, porte d’entrée des îles Britanniques et de l’Irlande, au cœur de la zone légumière du Léon, où, après la visite du port, nous avons rejoint l’ancienne gare et eu un débat très riche sur les Mobilités et Transports en Bretagne, s’inscrivant dans la bataille unitaire où le PCF prend toute sa place pour la nécessaire réouverture de la ligne ferroviaire Morlaix-Roscoff, à l’arrêt depuis 2018. Gérard Lahellec, sénateur et ancien vice-président Transports de la Région Bretagne, était présent aux côtés de Gladys Grelaud, conseillère régionale communiste, instigatrice avec un petit collectif de communistes cheminots d’un travail régional considérable pour construire une version actualisée du projet ferroviaire communiste breton et mobiliser la population sur ces questions. Gladys Grelaud animait le débat avec Fabien Roussel, débat auquel ont participé la maire de Roscoff, la présidente de l’association pour la réouverture de la ligne Morlaix Roscoff, la présidente de la coordination ferroviaire bretonne, de nombreux cadres régionaux et départementaux de la CGT Cheminots, plusieurs élus du pays de Morlaix, et des responsables associatifs.

Sans conteste, le point d’orgue de cette journée enthousiasmante, qui nous a valu avant et après la journée une couverture médiatique sans précédent depuis des décennies dans la presse régionale (Ouest-France et Télégramme), très lue dans notre région, a été la réunion publique dans la belle salle du Roudour de Saint-Martin-des-Champs, commune limitrophe de Morlaix. Avec la présence de 300 personnes et de nombreux partenaires et personnalités d’autres formations politiques, comme l’ancienne ministre socialiste Marylise Lebranchu, la seule députée de gauche du Finistère - Mélanie Thomin, qui a fait tomber, avec l’appui des communistes, Richard Ferrand - le président du groupe d’union de la gauche au département (comptant 3 élu·e·s communistes et apparenté·e·s), les maires de Morlaix et de Saint-Martin-des-Champs, plusieurs dizaines d’élu·e·s communistes du Finistère et des Côtes-d’Armor, de nombreux représentants de la JC et de l’UEC, et de très nombreux camarades et sympathisants de tout le Finistère et de la Bretagne, principalement les Côtes-d’Armor voisines.

À des questions et témoignages sur la gauche, la santé, l’hôpital public, les personnes âgées, la langue bretonne, la précarité et l’angoisse de l’avenir de la jeunesse, l’accueil des réfugiés, l’énergie, la pauvreté et la réforme des retraites, la protection de l’enfance, le handicap, le transport ferroviaire, l’Europe, Fabien Roussel a pu répondre avec un mélange d’humilité, d’ouverture et d’écoute, de talent et d’humour. Le public, qui était loin d’être constitué seulement d’adhérents et de sympathisants, étant très largement conquis et heureux en sortant de la réunion publique, puis de l’Aperoussel qui l’a conclue en beauté.

Cette étape morlaisienne fut l’occasion pour le secrétaire national du Parti communiste de lancer en grand la campagne pour un référendum sur la réforme des retraites, mais aussi de présenter notre pétition nationale unebonneretraite.fr et de développer nos propositions de financement en la matière, en faisant notamment cotiser davantage les revenus financiers des entreprises.



Ismaël Dupont

Secrétaire départemental

Membre du CN