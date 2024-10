Un nouveau local PCF pour Paris 17e

Samedi dernier a eu lieu l’inauguration du nouveau local de la section PCF du XVIIe arrondissement de Paris. Deux ans après avoir quitté le local précédent, les camarades parisiens ont pu se retrouver dans une ambiance festive accompagnée de prises de parole du secrétaire de section Pablo Landivier, élu cette année à la tête du XVIIe, ainsi que de Ian Brossat, sénateur PCF, et Adrien Tiberti, secrétaire de la fédération du PCF Paris.

Dans un discours émouvant, Pablo Landivier prit la parole au nom d’une section qui s’est (re)construite autour d’une éthique militante exemplaire : initiatives hebdomadaires, participation à la vie fédérale, débats stimulants alimentés par les camarades de tous les milieux, cette petite section bénéficie d’un dynamisme contagieux. Un renouveau dans les méthodes militantes, une proximité avec les acteurs locaux et syndicaux, et une volonté inépuisable de la part du Bureau politique et des camarades ont fait évoluer et s’implanter les idées communistes dans un arrondissement aux profondes contradictions, tant démographiques que politiques. Ce dynamisme ne sort pas de nulle part : bien que le bureau du XVIIe exhibe un sang neuf, les générations militantes échangent et s’enrichissent, comme le montrent les affiches aux murs, entre Guy Môquet, militant du XVIIe fusillé à Châteaubriant, et le Nouveau Front populaire.

« Dans le XVIIe, le PCF est le seul parti de gauche à posséder un local », souligne Adrien Tiberti. Et les questions locales ont animé la section depuis deux ans : en conseils de quartier, pour le droit au logement et aux transports, et toujours pour les services publics dans l’arrondissement, les camarades sont allés auprès des habitants et travailleurs, de Ternes à Guy Môquet, pour faire valoir leurs droits et porter la solidarité. Le XVIIe est pourtant un arrondissement en tension entre le XVIe et le XVIIIe arrondissements, où la division de classe perdure. Ainsi les camarades ont-ils redoublé d’efforts afin de penser les lieux stratégiques où mener campagne, tout en offrant un contact facile et maintenu. Ancien élu au logement de la Mairie de Paris, Ian Brossat souligna l’importance du local comme centre vivant d’une section, où se rencontrent les camarades pour débattre, statuer ou se rassembler pour des moments fraternels.

Cette soirée a surtout souligné la camaraderie existante entre les militants du XVIIe, dont les effectifs n’ont cessé de croître, même en l’absence de local : militants, adhérents et sympathisants de toutes les générations ont profité du nouveau local qui accueillera maints débats et rencontres à l’avenir.µ

Ada Souchu

Article paru dans CommunisteS n°1013 - 9/10/2024