Un nouveau-né pris pour cible : la République doit combattre la haine raciste !

Premier né de France dans la nuit du nouvel an, à Avignon, le petit Zaïd a fait l’objet d’un article sur le site du journal La Provence. Alors que cette nouvelle aurait dû susciter joie et sourires, elle a provoqué des réactions racistes d’une rare violence que nous ne reproduirons pas ici.

Grâce à la vigilance de collectifs militants, certains auteurs de ces écrits nauséabonds ont pu être identifiés.

Face au déferlement de haine raciste dont a été victime en ligne ce nouveau-né et sa famille, et alors que les parents ont légitimement déposé plainte, nous, communistes, nous dressons contre cette abjection et affirmons avec conviction qu’une société humaine ne peut se fonder que sur les principes de solidarité et d’antiracisme.

Nous appelons à une réaction ferme des pouvoirs publics et à un renforcement de la lutte contre les discours racistes en ligne, ainsi que contre toutes les idéologies de haine. Le combat contre le racisme est un combat pour l’égalité, la dignité et la République.

« Dans une société raciste, il ne suffit pas d’être non raciste, il faut être antiraciste »

(Angela Davis)

Paris, le 8 janvier 2026

Parti communiste français.