Une ville de taille humaine

Une ville ouvrière et populaire de 17 000 habitants peut être pionnière dans l’évolution de notre société tout entière, dans l’égalité des droits et dans la conduite de projets novateurs. Je pense à la vaste opération de renouvellement urbain en lien avec l’ANRU et l’ensemble des collectivités qui nous permettent, par leur soutien, de changer le quotidien de nos habitant·es.

Nous avons aussi engagé notre ville dans une importante phase de transition écologique : j’en veux pour preuve le lancement des travaux pour mettre en place un réseau de thalassothermie, offrir un système de chauffage pérenne, réaliser des économies d’échelle et stabiliser le coût de l’énergie pour nos habitants, la reforestation de Castillon menée avec les enfants, les professeurs et les agents de la Ville pour panser notre forêt meurtris par deux incendies consécutifs en 2020…

Tous ces projets durables visent à améliorer la qualité de vie de nos habitants, ils nous permettent d’inclure et de sensibiliser autour de cette importante cause commune que représente la protection de notre environnement.

Autre fer de lance de notre action municipale, nous avons tenu à rendre encore et toujours plus accessible l’éducation et la culture populaire : en témoigne la création des festivals d’art de rue « Les Nouveaux Ateliers » et « Sem’art rue » qui rayonnent aujourd’hui à l’international et ouvre Port de Bouc à une nouvelle forme de tourisme. Chaque année, en créant des œuvres monumentales sur les façades municipales et dans l’ensemble de nos quartiers, nous offrons une culture du quotidien aux habitants tout en embellissant notre ville.

Toujours dans cette perspective, nous avons créé un tout nouveau musée numérique Microfolie aux abords de notre centre d’arts plastiques pour favoriser un accès à la culture et aux plus grandes œuvres des musées nationaux : le Louvre, le château de Versailles, l’Institut du Monde Arabe, la Cité de la Musique sont désormais accessibles gratuitement et sans avoir à se déplacer.

Je veux enfin, terminer mon propos en rappelant toute l’importance que revêt pour notre ville, l’obtention du contournement autoroutier de la RN568 qui s’illustre comme une clé de voute essentielle pour recoudre notre ville, développer l’activité économique du Golfe de Fos et réduire les nuisances qui impactent quotidiennement nos populations. L’État prévoit un démarrage des travaux en 2027 pour une mise en service de ce nouvel axe routier en 2030.

Port de Bouc démontre qu’une autre voie est possible ! Une ville ouvrière peut montrer l’exemple, elle peut protéger la dignité de tou.te.s et rendre fiers ses habitant·es, ses travailleuses et travailleurs, peu importe leurs moyens, leur âge, leur origine, leur sexe ou leur provenance. Être une ville de taille humaine, c’est créer des sentiers vers l’espoir, c’est ouvrir en grand les portes de la République à tout un chacun, c’est tracer des perspectives d’avenir tout en défendant des principes fondamentalement humanistes et communistes.

Laurent Belsola

Maire de Port-de-Bouc

Élu meilleur maire des Bouches-du-Rhône par le Trombinoscope, lundi octobre mars 2025.

Article publié dans CommunisteS, numéro 1058 du 15 octobre 2025.