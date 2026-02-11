Urgence : Agir pour Cuba !

Partout en France, les 14 et 15 février, nous appelons les communistes, en lien avec les forces syndicales et associatives, à multiplier les actions de solidarité avec Cuba, à inonder les réseaux sociaux, à sensibiliser la population face au blocus criminel et à exiger que la France rompt avec sa complicité vis-à-vis de Washington !

Les faits : Dans la nuit du 29 au 30 janvier, D. Trump a publié un décret visant à empêcher toute livraison de pétrole à Cuba en pénalisant très fortement les pays qui continueraient à exporter des matières premières. Depuis, la communauté internationale alerte sur la crise humanitaire sans précédent qui pourrait s’abattre sur l’Île, l’ONU parle même « d’effondrement humanitaire ». Le 6 février, le gouvernement a pris des mesures extraordinaires pour assurer le minimum vital : santé, éducation, stockage d’aliments et de médicaments... Actuellement une large partie du pays est privée d’électricité, les transports et principales industries du pays sont à l’arrêt. Depuis le 10 février les avions de tourisme ne peuvent plus être alimentés en kérosène. Ces nouvelles mesures, venant s’ajouter au blocus illégal et criminel que Cuba subit depuis 1962, ne sont ni plus ni moins qu’une tentative de semer la faim, la misère afin d’asphyxier le pays jusqu’à ce que le système s’effondre. C’est aussi un pas de plus vers une intervention militaire directe : repositionnement d’une partie de la flotte des États-Unis au large du pays, menaces explicites de bombardements et d’invasion. La France, acteur important de la grande Caraïbe, doit réagir ! Nous devons amplifier la solidarité et exiger que notre pays empêche un nouveau crime de guerre !

Depuis Cuba. Par Jean Querbes, réfèrent campagne Cuba PCF Gironde, ancien député européen.

N’oublions pas que ce qui se passe à Cuba est une guerre. Une guerre atypique mais une guerre ainsi définie par le droit international quand il y a blocus. Elle n’a qu’un belligérant qui assiège et étrangle : les États-Unis et les pays qui, par soumission, le soutiennent. C’est une guerre qui fait des morts, pas dans la rue mais dans les maisons et les hôpitaux par manque d’aliments, de médicaments, de services, d’électricité, de moyens de transport, et qui pousse à l’exil des centaines de milliers de jeunes Cubains. C’est une guerre où l’agresseur conteste même à Cuba le droit de se défendre en l’accusant, quand il le fait, d’atteinte aux droits de l’homme. C’est une guerre où tout acte de vie à Cuba est un acte de résistance. C’est une guerre qui rend exemplaire et digne de respect le peuple qui y résiste depuis des décennies. C’est une guerre qui vise non seulement la souveraineté d’un État et celle d’un peuple d’exercer son libre choix, mais l’aspiration à l’émancipation humaine qui anime tous les peuples, comme le nôtre, et que Fidel Castro résumait ainsi : « La révolution, c’est lutter pour nos rêves de justice pour Cuba et le monde qui est à la base de notre patriotisme, notre socialisme et de notre internationalisme.»

C’est pour éradiquer ces rêves qui animent des millions d’êtres humains, rêves de socialisme, de communism, que la guerre est menée contre le peuple cubain.

Riposter à cette guerre, c’est dans tous les pays défendre sa souveraineté face à la volonté impérialiste de l’aliéner ; c’est exiger de notre gouvernement et de toutes les institutions des actes concrets de solidarité humaine et de défense du droit international.

Les États-Unis bafouent le droit international, mettons-le en œuvre ! Ils ferment la porte aux médicaments, aux aliments, au pétrole, alors imposons à notre gouvernement qu’il en envoie, comme le font le Mexique, le Venezuela, la Chine, la Russie et tant de pays !

Ne pas le faire, comme tergiverse notre gouvernement, c’est, soyons clairs, afficher une complicité aux crimes étatsuniens qu’aucune déclaration lénifiante ne pourra masquer.

https://uncontainerpourcuba.fr

Article publié dans CommunisteS, numéro 1073 du 11 février 2026.