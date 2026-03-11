Urgence Cuba : maintenir une digue face à la barbarie !

Depuis le 3 janvier Cuba est asphyxiée par les États-Unis. Plus une goutte de pétrole ne rentre dans l’Île, les transports et les grandes infrastructures industrielles sont à l’arrêt. Avec les coupures d’électricité allant jusqu’à 20 heures par jour, c’est tout le système éducatif et de santé qui est aujourd’hui en péril. Les denrées alimentaires ne peuvent plus être conservées, les déchets s’accumulent et le manque d’électricité conduit à des coupures d’eau prolongées (le système d’eau étant alimenté par des pompes électriques) empêchant le traitement des eaux usagées et faisant peser le risque de la multiplication d’épidémies tel que le choléra. Donald Trump et Marco Rubio multiplient de leur côté les provocations en se disant prêts à annexer Cuba.

La soumission ou la mort, donc. C’est ce qui est en train de se jouer pour les 10 millions d’habitants de l’Île. Et les dirigeants occidentaux regardent ailleurs… Ce panorama apocalyptique est pourtant bien réel et de plus en plus de dirigeants latino-américains craignent un nouveau génocide.

Pourtant la solidarité internationale s’organise. Une flottille pour Cuba a été imaginée par l’Internationale progressiste et les forces sociales et politiques latino-américaines. Face à l’urgence, celle-ci a été transformée en « convoi humanitaire global » qui convergera vers La Havane du 17 au 21 mars. Le PCF a décidé de s’associer à cette initiative en envoyant Vincent Boulet, responsable international du Parti, et moi-même en tant que coordinatrice de la campagne de solidarité avec Cuba. Mais nous n’y allons pas seuls ! Nous avons décidé d’emporter avec nous des médicaments et de travailler à envoyer 20 m3 de matériel médical d’urgence par avion-cargo. L’opération nous coûtera plus de 20 000 euros ! Au moins 4 containers sont également en préparation. Il nous faudra donc encore renforcer notre collecte financière dans les prochaines semaines pour soutenir ces actions via le site : https://uncontainerpourcuba.fr/

Nous appelons par ailleurs toutes les fédérations à multiplier les initiatives politiques et de solidarité pour alerter la population sur ce qui se passe à Cuba. Pour lutter contre l’impérialisme étatsunien, pour demander à la France de réagir !

Lundi 9 mars, nous avons réuni de nouveau toutes les organisations de solidarité politiques, associatives et syndicales françaises avec Cuba pour travailler ensemble à la suite. Nous avons décidé que les 11 et 12 avril prochains seraient des journées de mobilisation mondiales en solidarité avec l’Île. Partout en France, le PCF doit être à l’initiative de rassemblements larges ! À Paris la manifestation aura lieu le 11 avril et nous allons déposer une demande pour le Champs-de-Mars à 14h30. Les 13 et 14 février passés il y a eu plus de 12 rassemblements sur le week-end, plus de 25 initiatives depuis. Nous devons encore franchir un cap !

Ces actions visent aussi à interpeller nos villes, nos élus, les candidats aux municipales pour leur demander d’agir pour Cuba : en envoyant du matériel énergétique dans l’Île après les élections, en mettant en œuvre les 65 projets de coopération que nous avons travaillé avec l’ICAP1, en faisant voter des vœux pour interpeler le gouvernement et demander l’envoi de matériel humanitaire et énergétique, la mise en place d’un pont aérien depuis la Guadeloupe et la Martinique, ou encore de travailler à un partenariat avec le groupe EDF pour permettre la rénovation des centrales thermiques.

Sur le plan national nous continuons à travailler sur trois axes d’actions d’urgence :

La pression institutionnelle : après les interpellations d’E. Macron par Fabien Roussel et du gouvernement par Stéphane Peu et Marianne Margaté nous avons demandé une audience d’urgence avec la CGT et le groupe des Verts au Sénat auprès du ministre des Affaires étrangères.

La riposte politique avec le convoi humanitaire global du 17 au 21 mars et les journées de mobilisation mondiale des 11 et 12 avril.

L’aide concrète et matérielle avec l’envoi de 20 m3 de matériel médical en avion, et l’objectif d’envoyer deux containers en avril et deux autres d’ici la fin de l’année.

Il s’agit pour nous d’être à la hauteur de la situation politique que nous traversons. Cuba résiste depuis 1959 à l’impérialisme étatsunien, mais aujourd’hui la solidarité avec l’Île ne peut plus attendre. Il en va de la survie d’un peuple ! Et si demain Cuba socialiste venait à disparaitre, ce ne serait pas seulement une perte immense pour tous les peuples qui à travers le monde lutte pour leur émancipation. Ce serait avant tout une digue majeure qui cèdera face au déferlement de la barbarie et de la haine.

Charlotte Balavoine

coordinatrice de la campagne de solidarité avec Cuba

________________________

1.Institut cubain d’amitié entre les peuples. Le fascicule en question est disponible ici : https://www.pcf.fr/cuba

Article publié dans CommunisteS, numéro 1077 du 11 mars 2026.