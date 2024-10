Urgence souscription - Le Conseil national appelle les communistes à une mobilisation de grande ampleur

Le Conseil national du 19 octobre a fait le point sur l'impact des scrutins de l'année en cours sur la trésorerie nationale du Parti.

Le score réalisé par notre liste aux élections européennes ne nous a pas donné droit au remboursement de nos dépenses de campagne, dont plus des deux tiers ont été assumés par le budget du CN. Nous avions certes pris en compte ce risque en construisant un budget de campagne extrêmement serré, prenant notamment en compte le coût énorme de la campagne officielle.

Il n'en reste pas moins que ce scrutin se traduit par

une perte de plus de 2 millions d'euros pour la trésorerie nationale. À celle-ci s'ajoute la baisse sensible de l'aide publique annuelle perçue par la trésorerie nationale dès 2025, avec la perte de 4 députés emportés par la vague du vote pour le RN. 4 parlementaires en moins, c'est une baisse annuelle de 150 000 euros de l'aide publique auxquels, s’ajoute la perte des reversements des parlementaires pour au moins 70 000 euros annuels.

La trésorerie nationale de notre parti se retrouve ainsi structurellement affaiblie, alors même que l'intervention communiste s'avère plus que jamais décisive pour le développement des luttes, pour la construction d'une perspective politique de progrès en France et en Europe, pour la paix et le dépassement d'un capitalisme toujours plus mortifère pour les peuples et pour le vivant dans son ensemble.

Il y a donc urgence à tous nous mobiliser pour redresser la situation. Avec une priorité pour répondre à l'urgence : la souscription nationale désormais lancée en grand.

C'est le sens du courrier que nous avons adressé, avec Fabien Roussel, à l'ensemble des communistes, et plus largement à l'ensemble des souscripteurs, réguliers ou occasionnels, pour que chacune et chacun participe à l'effort exceptionnel qu'exige la situation financière du Parti.

Nous les appelons bien sûr, toutes et tous, à donner sans attendre, mais aussi à se mobiliser pour solliciter les amis du PCF, les électeurs de gauche, les syndicalistes, les militants associatifs, conscients de l'apport incontournable du PCF à la construction d'une alternative politique solide et durable.

Rappelons-leur d'ailleurs qu'en donnant à cette souscription, la législation sur le financement public de la vie politique prévoit qu'ils pourront ainsi bénéficier d'une réduction fiscale à hauteur de 66% de leur don.

Cette campagne de souscription est décisive pour que le Parti dispose enfin des moyens en rapport avec les ambitions politiques des communistes. C'est pourquoi elle ne peut pas rester en marge des débats préparatoires à la conférence nationale du 14 décembre prochain.

Alors, sans attendre, souscrivez et appelez au don autour de vous !

Christophe Grassullo

trésorier national du PCF

