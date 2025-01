Valencia solidarité

Solo el Pueblo Salva el pueblo

Le 30 octobre 2024, la province de Valencia, en Espagne, a été frappée par des inondations d’une ampleur tragique, touchant des milliers de foyers et causant d’énormes dégâts humains et matériels. De nombreuses familles ont perdu leurs maisons, et les infrastructures ont été gravement anéanties.

Les inondations ont provoqué des pertes humaines importantes (235 morts) et de nombreux blessés. Des milliers de personnes se retrouvent aujourd’hui sans logement, sans emploi et sans moyens de transport. Des centaines de maisons ont été gravement endommagées, si ce n’est détruites. Les dégâts matériels sont également colossaux : routes, électricité, réseaux d’eau, métro, tramway, chemin de fer…, tout a été impacté. La province de Valencia se trouve dans une situation de grande vulnérabilité, nécessitant une aide immédiate et substantielle pour pouvoir se relever.

Face à cette catastrophe, Pascal Lachaud et Francisco Diaz, membres du PCF des Hautes-Pyrénées, se sont rendus sur place avec les contacts du PCPV (Parti communiste du Pays Valencien). Une cuisine de campagne a été montée pour faire manger les volontaires de Belgique, Italie, France, Grande-Bretagne et d’Espagne qui nettoyaient et désinfectaient le collège Rosa Serrano de Paiporta. À une centaine de volontaires, le collège a été transformé en centre logistique de distribution de nourriture et de produits de consommation immédiate pour la population. Vingt jours se sont écoulés et le quotidien des populations sinistrées n’a pas évolué. Ce qui donne lieu à des manifestations monstres à Valencia (100 000 personnes le 1er décembre).

Le PCF des Hautes-Pyrénées organise une nouvelle brigade composée de maçons, électriciens, plombiers, qui est partie le 9 décembre, jusqu’au 16 décembre. Pour remettre des maisons et appartements en état en lien avec les camarades du PCPV et les citoyens.

Cette initiative appelle une mobilisation des communistes au niveau national et européen afin de raviver la nécessité d’une internationale des travailleurs pour venir en aide immédiatement aux peuples en détresse face à l’inertie des gouvernements. Cette nécessité de solidarité doit aussi contribuer à exiger que les gouvernements locaux et nationaux assument les conséquences de leur inadaptation au dérèglement climatique en exigeant la mise en place de services publics de prévention et d’adaptation nécessaires à la lutte contre le dérèglement climatique. Cela appelle aussi à une remise en cause de l’essence même du capitalisme qui ne peut en aucun cas répondre aux attentes des peuples.

La brigade du 9 décembre comportait une cuisine de campagne pour nourrir les volontaires. La solidarité effective de Bioccop Tarbes et Lannemezan, des maraichers Bio d’Avezac, de l’Intermarché de Capvern, de la fromagerie du plateau, du moulin de La Ribère, d’Emaus Lescar, a permis de préparer les repas pour la brigade. L’hébergement a été assuré par les camarades du PCPV. La couverture financière du séjour est assurée par le PCF, grâce à la souscription nationale lancée dès le début. Pour subvenir aux éventuelles dépenses complémentaires, une souscription départementale a été créée par la fédération PCF65.

Hervé Charles

secrétaire départemental PCF65

Article publié dans CommunisteS, numéro 1024 du 8 janvier 2025.