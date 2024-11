La victoire de Trump est une menace pour le peuple étatsunien et pour le monde

La victoire de Donald Trump aux élections présidentielles étasuniennes, doublée d'une victoire au vote populaire et au Sénat est sans appel. Un parti républicain radicalisé à droite et à l'extrême droite aura donc à sa main la Maison Blanche, le Congrès et la Cour suprême.

Ces résultats annoncent des jours sombres et sont une lourde menace pour le peuple américain et pour le monde.

Menaces pour le monde du travail, pour les droits des femmes, pour le climat et pour les droits démocratiques. La victoire de Trump s'appuie sur une rhétorique de guerre civile et un système de fausses nouvelles. Elle annonce le retrait des USA de l’Accord de Paris et une politique provoquant l’émission de 4 milliards de tonnes de CO2 supplémentaires d’ici 2030 selon CarbonBrief.

La victoire de Trump reflète les crises entremêlées qui frappent le peuple américain : fractures sociales et territoriales exacerbées, divisions au sein du monde du travail, exacerbation des questions identitaires et des fragmentations qu’elles génèrent, désaffection pour un système de représentation institutionnel archaïque, réaction face aux recompositions internationales contestant l'hégémonie américaine. Trump a en effet consolidé son assise dans les États clés de la ceinture de rouille désindustrialisée du Midwest et dans les États sudistes de la ceinture du soleil.

L'absence d'une réponse progressiste, fondée sur les intérêts du monde du travail et sur une politique de paix, aura ouvert la voie aux secteurs du capital en expansion porteurs d'une solution réactionnaire et populiste, dans le milieu du numérique, des hydrocarbures, de la construction, des transports et de l’agroalimentaire. Mais le premier gagnant de cette élection, c’est la finance qui aura investi plus de 400 millions de dollars dans les campagnes de chacun des deux camps. La campagne de la candidate démocrate Kamala Harris a négligé des propositions universelles capables de rassembler les catégories populaires et ne s’est pas démarquée de la politique extérieure américaine de Joe Biden.

La victoire de Trump représente également une menace pour les peuples qui font face à un impérialisme américain contesté et à la recherche de nouveaux moyens de domination.

L'impact international de la victoire de Trump conforte les projets d'extrême droite à travers la planète, en Amérique Latine et en Europe singulièrement. Trump n’envisage les relations internationales qu’à l’aune des déficits commerciaux et des confrontations bilatérales.

Ces menaces et ces risques majeurs ont une portée internationale et interpellent partout la gauche et les progressistes.

Le PCF réaffirme sa solidarité avec les organisations de gauche, les syndicats, les forces féministes et citoyennes qui lutteront contre les politiques trumpistes et qui cherchent à reconstruire une perspective progressiste. Le travail mené par des syndicats, dont ceux de la métallurgie menés par l’UAW, est importante pour ce travail de reconstruction.

Parti Communiste Français,

Le 6 novembre 2024