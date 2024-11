À Villejuif, Fabien Roussel à l’écoute des communistes

Le 12 novembre, la section de Villejuif a tenu le premier des trois débats préparatoires organisés en vue de la conférence nationale du Parti communiste français.

Ces discussions, au cœur de la vie militante locale, ont été enrichies par la présence de Fabien Roussel, venu écouter les analyses et propositions des communistes. Cette rencontre a permis de mettre en lumière les priorités politiques et les actions nécessaires pour répondre aux défis actuels, à Villejuif comme au niveau national.

Batailles locales au service d’une stratégie globale

La réunion s’est ouverte sur une analyse lucide de la situation politique actuelle. Les récentes élections ont mis en lumière une montée préoccupante de l’extrême droite, l’affaiblissement des services publics, et sur des secteurs essentiels comme la santé ou l’énergie. À Villejuif, cela se manifeste particulièrement autour de la situation de l’hôpital, principal employeur de la ville, et des conséquences de la privatisation de l’énergie sur le pouvoir d’achat des habitants.

Ces constats appellent à un renforcement de la mobilisation sur le terrain, et à Villejuif cela passe par une volonté réaffirmée de mieux réimplanter des cellules dans les quartiers et les lieux de travail.

La conférence nationale : un moment pour se relancer

Fabien Roussel a insisté sur l’importance de la conférence nationale à venir, vue comme une opportunité de réarmer le Parti pour les luttes futures. Ce rendez-vous ne doit pas être un simple moment de bilan, mais un tremplin pour redonner confiance aux militants et construire une dynamique offensive. L’idée centrale est claire : transformer la réflexion en action et partir à la rencontre des gens pour les mobiliser face aux injustices sociales. Il a été rappelé que la force du Parti réside dans sa capacité à être une organisation combative et profondément ancrée dans le quotidien des travailleurs.

Dans cette optique, pour les militants de Villejuif cela passe par un bilan sans tabou : se sont exprimées des interrogations, des envies de mieux mettre en œuvre la stratégie, décidée lors des deux derniers congrès, de reconstruction du PCF, indispensable pour qu’advienne une transformation sociale en France : contribution communiste spécifique au rassemblement du monde du travail pour structurer le rassemblement des forces de progrès.

La paix : un pilier du projet communiste

Un autre point fort de la discussion a été la place centrale de la paix dans le projet du PCF. Dans un monde marqué par des tensions croissantes et des conflits qui exacerbent les inégalités, il a été réaffirmé que le PCF doit rester le parti de la paix. Cet engagement n’est pas nouveau : il s’inscrit dans une tradition historique, née sur les cendres de la Première Guerre mondiale, pour construire un monde de solidarité et de justice. Aujourd’hui, la lutte pour la paix reste indissociable de celle pour l’émancipation sociale.

Une dynamique militante à amplifier

Ce premier débat préparatoire à Villejuif a permis des échanges constructifs avec la participation d’une soixantaine de camarades. Les conclusions de ces travaux seront intégrées à la réflexion collective lors de la conférence nationale, avec l’objectif de définir des orientations claires et mobilisatrices.

Les communistes de Villejuif poursuivront la réflexion avec deux autres débats :

- Défendre les services publics face aux politiques libérales. Quelles actions et mobilisations dans une mairie communiste ?

- De quel parti avons-nous besoin ? Quels changements sont nécessaires dans notre organisation pour y parvenir ?

Flore Munck

Article publié dans CommunisteS, numéro 1019 du 20 novembre 2024.