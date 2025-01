Villeneuve-St-Georges – élections municipales

Des élections municipales sont convoquées à Villeneuve-Saint-Georges (94) les 26 janvier et 2 février prochains.

Un rendez-vous électoral impromptu provoqué par plusieurs démissions de conseillers municipaux de droite, suite à de multiples crises au sein de la majorité municipale.

Salut nazi, retrait de délégation au maire, lutte d’égos et gestion douteuse… Les incidents ont émaillé la vie municipale depuis que la droite a pris la ville en 2020.

Au-delà des frasques et des luttes intestines, c’est toute la politique municipale qui s’est trouvée fragilisée : absence d’investissement dans l’éducation, arrêt du soutien aux associations, rupture du dialogue avec les habitants, agents du service public maltraités...

Autant d’éléments qui ont conduit notre camarade Daniel Henry à construire l’union pour construire la liste Ensemble pour Villeneuve qui rassemble les citoyens et tous les partis de gauche… à l’exception de LFI, qui a décidé - malgré les nombreuses mains tendues et réunions de travail - de jouer solo avec la médiatique candidature du député Louis Boyard, faisant ainsi de Villeneuve un enjeu de stratégie politique nationale, bien loin des besoins des habitants et de la réalité de la ville.

Charte éthique, nettoyage des rues de la ville, déambulation artistique…, la liste Ensemble pour Villeneuve mène une campagne intense, avec l’intime conviction qu’une nouvelle page de cette ville populaire doit s’écrire en partant des besoins de la population et en permettant aux Villeneuvois·es d’être pleinement associés aux décisions qui les concernent.

Rendez-vous ce jeudi 23 janvier à 19 h à la Maison pour tous du plateau (5 rue des chênes à Villeneuve-Saint-Georges) pour le dernier meeting d’avant premier tour !

Yoann Rispal

Article publié dans CommunisteS, numéro 1025 du 15 janvier 2025.