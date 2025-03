Vive la Culture ! Grande Campagne nationale du PCF

Le budget de l’État sacrifie la culture.

Il le fait à travers le budget du ministère dont l’une des manifestations est le gel de la part collective du Pass culture, la meilleure part d’un dispositif par ailleurs très critiquable. Il le fait à travers les ponctions sur des collectivités locales déjà étranglées et qui sont les premières financeuses de l’action culturelle. Les coupes claires annoncées ont fourni le prétexte à certaines, comme la région Pays-de-la-Loire, pour supprimer leurs aides à la création en assumant le projet politique qui va avec. Elles vont plonger l’ensemble des collectivités dans de graves difficultés.

Les politiques publiques de la culture, celles qui déploient un service public de la culture dans tous les territoires, sont en danger.

Elles le sont aussi à travers les projets des grands possédants qui concentrent les moyens de production, de distribution et d’échanges et son bien décidés à en faire usage à leur profit. Les investissements dans la culture et les médias des oligarques et des forces de la finance n’a rien du mécénat, de la charité traditionnelle ou du dandysme. Elle s’inscrit certes dans des logiques de rentabilité rendues d’autant plus possibles par le mésusage de l’Intelligence artificielle dans la création et l’information, mais c’est avant tout un engagement dans une guerre culturelle sans merci, dans laquelle ils se revendiquent de la liberté d’expression pour la dévitaliser, pour détruire la loi, pour légitimer le racisme, les fausses informations et les tyrannies. Ils s’en servent pour s’affranchir de ce qui reste des tentatives de domestication qui lui ont été imposés, pour réduire les rapports sociaux à la loi du plus fort, pour servir son entreprise de décivilisation, le capitalisme a besoin de mettre la main sur la culture.

C’est pour ces raisons que nous décrétons l’état d’urgence culturelle. Nous voulons défendre les politiques publiques de la culture et la culture elle-même. Elle est la condition du politique, la condition de l’émancipation humaine. Cela nous concerne toutes et tous. Ce qui est en jeu, c’est le sens. C’est notre capacité de création humaine et notre liberté d’expression. C’est le refus de l’ignorance, de la confusion, de la décivilisation dont parlait Lucien Sève au sens d’un renoncement à l’humanité.

Nous voulons contribuer à esquisser de nouveaux États généraux de la culture, des arts, de la création, de l’information et de l’éducation populaire.

Notre campagne se structure autour de l’appel «Vive la Culture !», dont il existe une version courte et une version longue, qui ont été maquettées. Cet appel du Parti communiste doit être diffusé aux acteurs culturels dans nos villes, partout dans le pays, pour nouer le dialogue et conforter les mobilisations. Il peut l’être aussi dans les manifestations, notamment celles prévues le 20 mars. Ce n’est pas un appel qui s’adresse à des spécialistes : il s’adresse à toutes et tous, il porte une parole politique du Parti dans le moment de crise où nous sommes. Il peut servir de base à des prises de parole.

Nous appelons à organiser des initiatives, des rencontres, sous des formes à inventer sur place pour nourrir une discussion dans le pays autour des enjeux culturels. Nous devons amorcer une contre-offensive face aux attaques, ne pas laisser le silence s’installer et en faire une question politique décisive.

Notre campagne va connaître un moment fort ce dimanche 23 mars 2025 à 14 h : un meeting à La Bellevilloise, à Paris, au cours duquel de nombreux acteurs et actrices du monde de la culture ont accepté de venir prendre la parole, parmi lesquels Anna Mouglalis, Gérard Mordillat, Françoise Davisse, Raphaël Herrerrias (Terrenoire), Phia Ménard, ou encore Sylvie Gouttebaron, mais aussi des représentants syndicaux, Philippe Rio et plusieurs parlementaires de différentes sensibilités...

Nous appelons à la mobilisation pour réussir cette initiative ensemble et défendre le droit à la culture. Un clip est mis à disposition pour populariser l’initiative sur les réseaux sociaux. Vive la Culture !

Pierre Dharréville

membre du CEN

Article publié dans CommunisteS, numéro 1034 du 19 mars 2025.