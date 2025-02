Les vœux du PCF placés sous le signe de la solidarité

La fédération de Moselle du PCF a souhaité placer ses vœux sous le signe de la solidarité.

Ce samedi 25 janvier, à l’occasion d’un moment de convivialité, Jacques Maréchal, secrétaire départemental du PCF, a remis un chèque de 750 euros à Jean-Luc Hilpert, président du Secours populaire français. Ce chèque est destiné à venir en aide à la population de Mayotte touchée par un cyclone en décembre dernier. Une délégation de l’Association mahoraise culturelle et sportive de Metz était présente. Koudrati Moindjie a remercié les communistes de ce beau geste et a témoigné de la situation de la population mahoraise qui a encore besoin de la solidarité. Le président départemental du SPF a présenté l’activité de son organisation dans l’île. L’année dernière, les communistes avait remis un chèque pour venir en aide à la population de Gaza.

En effet, la solidarité est au cœur de l’engagement des communistes, a rappelé le dirigeant communiste. Cette valeur fondamentale de notre organisation doit aussi se traduire par des actions de solidarité concrètes. Dans une société où la politique n’a pas bonne presse, les actes de solidarité sont utiles, porteurs d’espoir, et montrent la sincérité de l’engagement qui est le nôtre.

Dans un pays où les choix politiques et économiques sont faits pour les plus riches et les puissants, il faut faire prévaloir la solidarité comme un nouveau moteur de la vie politique. Ainsi, à l’occasion du 80e anniversaire de la Sécurité sociale, le PCF Moselle entend engager une bataille départementale pour renforcer les logiques de solidarité contre la logique de marchandisation de la santé.

Article publié dans CommunisteS, numéro 1028 du 5 février 2025.