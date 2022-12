VVIP - Le billet de Gérard Streiff

Il y a au moins une chose que la Coupe du monde de foot 2022 nous aura appris, du moins à ce stade (12 décembre), c’est qu’il existe non seulement des VIP mais aussi des VVIP.

Le sigle en effet semble être apparu durant les compétitions au Qatar : les VVIP ou very very important people. Une super caste, donc, avec des super badges, des super agents de sécurité, des super avantages, etc. On imagine que pour eux les bulles de champagne sont sans doute plus grosses. VVIP : vraiment on n’arrête pas le progrès.

Gérard Streiff