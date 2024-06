Rhône - 11e circonscription. Qualifié pour le 2nd tour en 2022.

Ouvrier métalo, délégué syndical, marié et père de 3 enfants. Abdel Yousfi habite à Givors, dont il est conseiller municipal communiste.

Il est membre de la Cgt depuis 1995, et responsable du Syndicat à Jteckt (ex SMI).

💬 Si je suis élu, je veux porter la parole de la classe ouvrière, des invisibles, des laissés-pour-compte. Tous ceux qu’on ignore et qu’on méprise. Il y en a beaucoup qui s’abstiennent parce qu’ils ont le sentiment de ne jamais être écoutés, de ne jamais être entendus.

Mon premier combat sera de lutter contre l’inflation, de redonner du pouvoir d’achat et donc de la dignité à ces personnes. Cela passe par l’augmentation des salaires, mais pas seulement : il faut aussi baisser la TVA, bloquer les prix, notamment sur l’alimentaire.

Je veux aussi lutter contre les discriminations au travail et à l’extérieur. C’est une question de justice et d’équité. C’est très important pour moi.

Je veux aussi me battre pour que tout le monde puisse avoir un logement digne et abordable. Et il faut lutter aussi contre le sans-abrisme. Ce n’est pas possible que dans notre pays autant de personnes vivent à la rue où dans des conditions inacceptables.

La campagne va être très courte alors il faut mobiliser partout autour de soi, dans sa famille, chez les collègues, les voisins, partout. Pas une voix ne doit manquer. Tous ensemble, avec le Nouveau Front Populaire, on peut gagner !

Suppléante : Emilie Kara

Adjointe éducation, syndicaliste elle-aussi, militante de la LFI et vit à Mions.

Pour rejoindre la campagne

Boucle telegram:

Ici le linktree de la campagne !

Un lien unique qui rassemble tous nos réseaux sociaux