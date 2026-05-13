XIe conférence d'examen du TNP à New-York : le Traité de non-prolifération nucléaire en danger

Depuis le 27 avril et jusqu'au 22 mai se tient à New York la XIe Conférence d'examen du TNP, dans un contexte encore plus difficile que lors des deux conférences précédentes qui, en 2015 et 2022, avaient échoué à produire un document final.

Le TNP entré en vigueur en 1970 et regroupant 191 pays, est aujourd'hui en grand danger du fait des cinq puissances nucléaires officielles qui n'ont jamais entamé de processus véritable de désarmement nucléaire conformément à l'article VI du Traité. Il est à craindre que 56 ans plus tard, les Etats qui ont renoncé volontairement à se doter de l'arme nucléaire jusqu'à présent s'estiment victimes d'un marché de dupes, avec tous les dangers de prolifération que cela comporte.

Face à cette menace existentielle pour l'avenir même de l'humanité et de la planète, la réponse des puissances nucléaires, l'augmentation de leur arsenal, va totalement à l'encontre de l'esprit même du TNP. La France de Macron n'est malheureusement pas en reste dans cette fuite en avant lourde de menaces : en développant un nouveau concept de « dissuasion avancée » qui signifie l'européanisation de l'arme nucléaire française et en décrétant la fin de la transparence sur le nombre des armes nucléaires, Emmanuel Macron participe à la course aux armements et contribue à la prolifération nucléaire.

Pour le PCF, c'est une tout autre attitude que devrait adopter la France lors de cette conférence d'examen du TNP : elle devrait s'appliquer à revitaliser le TNP en proposant des mesures concrètes pour appliquer les engagements pris en 2010 et des calendriers pour avancer sur la voie du désarmement global. Elle pourrait également envoyer un signe positif en annonçant sa participation comme observateur aux futures réunions des Etat-parties au Traité sur l'interdiction des armes nucléaires (TIAN), répondant ainsi aux attentes des états signataires qui considèrent que le TIAN permet de compléter le TNP en fournissant un instrument juridique contraignant, conforme à l'article VI du TNP, qui renforce les régimes actuels de désarmement et de non-prolifération nucléaires.

Le PCF appelle à ce que la France rompe avec la politique de renoncement et d'effacement diplomatique au profit d'actions diplomatiques indépendantes pour la paix, le désarmement et la défense du droit international. Le PCF se tient aux côtés des forces de paix, des gouvernements progressistes et des représentants de la société civile – dont notamment le Mouvement de la Paix et ICAN-France – présents à New-York pour faire avancer la cause du désarmement nucléaire global.

Article publié dans CommunisteS, numéro 1086 du 13 mai 2026.