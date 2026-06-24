Série - 1936 au jour le jour #25

1936 fut une année magnétique, l’année du Front populaire ! Notre hebdomadaire Communistes lui rend hommage en évoquant, chaque semaine de 2026, des événements survenus la semaine équivalente (ou presque) de 1936.

22/28 juin 1936 (25) Notre Marseillaise

Le mouvement gréviste reste très fort dans de nombreuses régions, les tensions sociales également. À Marseille, le gangster fasciste Sabiani (Croix-de-Feu) lance un appel à la guerre civile ; Billoux, député des Bouches-du-Rhône, demande son arrestation immédiate.

Dans le 13e arrondissement parisien, puissante grève à l’usine Say des 1 200 ouvriers, « français et nord-africains » dit la presse ; ils tiennent depuis plus de trois semaines. Un grand calicot sur la façade de l’usine dénonce les bénéfices scandaleux des patrons, dont un certain Tinardon, « des 200 familles, régent de la Banque de France ». Côté luttes, on entend aussi la voix des « salariés des champs ». Le 27, dans la rubrique « Nous, de la terre… », un article : « Les paysans attendent ».

En cette fin juin, la CGT compterait 3 260 000 adhérents.

À l’occasion du centenaire de la mort de l’auteur de la Marseillaise, Rouget de Lisle, à Choisy, en 1836, le PCF organise une série de manifestations. Le 26, salle Pleyel, un concert est donné et Maurice Thorez prononce une allocution radiodiffusée (« par les postes de Rennes et de Lyon PTT »). Les 27 et 28 juin de vastes rassemblements populaires ont lieu à Choisy-le-Roi. « Les fascistes tentent d’entraîner la France à l’émeute, s’indigne Marcel Cachin, et s’ils le peuvent à la guerre civile, derrière le drapeau tricolore et la Marseillaise. Le peuple de France ne leur permettra pas ce double larcin. (…) Les fascistes et les gens de Coblentz ont l’audace de s’emparer du vieux chant de la grande Révolution aux accents duquel furent chassés les réactionnaires, les royalistes, les traitres et tous les mercenaires d’ancien régime. »

Le ministre Pierre Cot, qui représentait le gouvernement à l’initiative de Choisy, dira : « Vous avez réconcilié la République avec les traditions révolutionnaires. »

Côté sports se tenait le championnat de Paris de grand fond (25 km). En raison de la chaleur, plusieurs sportifs ont été rudement indisposés. L’Humanité s’inquiète des conditions de préparation de telles épreuves et se félicite de la réaction rapide du nouveau ministre des sports, Léo Lagrange, qui a aussitôt ordonné une enquête. « Nous félicitons vivement le camarade Léo Lagrange », écrit le journal qui titre : « Bravo Léo Lagrange ! »

C’est cette semaine que Jacques Doriot, maire de Saint-Denis, ex-PCF, crée le Parti populaire français, fasciste.

À l’international, le député Gabriel Péri définit une nouvelle politique étrangère de la France sur le principe de la sécurité collective. En Belgique se développe un mouvement social d’ampleur (et victorieux).

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1092 du 24 juin 2026