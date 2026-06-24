Affaire Lyhanna : quand la mobilisation paie

L’annonce de l’examen à la rentrée de la loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles est une avancée qu’il faut saluer.

Néanmoins, elle n’est pas le fruit d’une prise de conscience soudaine du gouvernement.

Elle est le résultat de la mobilisation des victimes,des associations, collectifs, professionnel.les,et des rassemblements qui semaine après semaine,ont refusé que ce scandale d’Etat soit étouffé.

Retenons une leçon d’espoir essentielle : lorsque le peuple est déterminé, lorsqu’il s’organise et se mobilise dans la durée, le gouvernement peut céder.

Mais pas de naïveté,si cette loi est enfin à l’ordre du jour, c’est parce qu’un scandale d’Etat qui a le visage de Lyhanna a éclaté.

Et le gouvernement continue de chercher des fautes individuelles pour se défausser de toute responsabilité politique.

La loi intégrale est nécessaire.

Les moyens le sont tout autant.

Sans magistrats, sans enquêteurs, sans travailleurs sociaux, sans santé scolaire,sans professionnel.les formés et en nombre suffisant, aucune loi ne protègera réellement les enfants.

La mobilisation a obtenu une première victoire.

Elle doit désormais se poursuivre.

Cette séquence en est la démonstration : lorsque le peuple s’organise, lutte et ne lâche rien, même les gouvernements les plus sourds finissent par nous entendre.

Paris, le 24 juin 2026

Parti Communiste Français