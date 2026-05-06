1er mai à Narbonne

En ce 1er Mai les initiatives de la section PCF de Narbonne ont connu un franc succès.

Le matin, la traditionnelle vente du muguet par les militants communistes à la manifestation intersyndicale a permis d'écouler tous les "brins de la lutte".

L'après-midi, notre section tenait un stand au "village des luttes" devant la Bourse du travail. Ce stand était destiné à la solidarité avec le peuple cubain et a permis de collecter 1/2 mètre cube de médicaments, de lunettes et de petit matériel médical, avec un très bon accueil du public.

Soutien aux luttes sociales et solidarité internationale sont bien des piliers essentiels de l'activité du PCF.

Le secrétariat de section

Article publié dans CommunisteS, numéro 1085 du 6 mai 2026.