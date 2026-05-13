40e Congrès : une nouvelle étape de débat s'ouvre jusqu'au vote des communistes les 6 et 7 juin prochains !

Notre 40e Congrès se tient dans un moment politique particulier de notre histoire : nous affrontons une crise mondiale et française inédite, une nouvelle étape de la crise du capitalisme dans laquelle l’escalade guerrière et la remise en cause de l’État de droit tiennent lieu de feuille de route des forces du capital qui font de plus en plus le choix de l’extrême droite pour la mettre en œuvre.

L’affrontement de classe est très violent avec des conditions de vie et de travail qui se dégradent pour les peuples, à commencer par ceux victimes des guerres, et ici même, pour l’immense majorité de nos concitoyennes et concitoyens qui vivent les licenciements, notamment dans l’industrie, la vie chère résultant de l’inflation, la stagnation des salaires et des pensions, les services publics qui se dégradent.

Le projet de base commune « Un communisme de conquêtes » adopté le 29 mars dernier à 77 % des votants de notre Conseil national donne une direction de travail.

Dans le prolongement des 38e et 39e Congrès, ce projet propose d’affronter toutes les dimensions de la crise du capitalisme, ses caractéristiques en France - en particulier la gravité de la désindustrialisation du pays -, reconstruire une conscience de classe et placer le Parti au service de la conquête de pouvoirs par les travailleurs et travailleuses.

Pour cela de grandes batailles politiques sont avancées contre un ordre international dominé par les logiques impérialistes et pour la paix, enjeu sur lequel notre Conseil national vient d’adopter un cahier thématique national de grande qualité ; la construction d’une République démocratique, sociale et universaliste donnant de nouveaux pouvoirs aux citoyen·nes et aux travailleurs·euses ; le choix du travail libéré de la domination du capital et d’un mode de production démocratique piloté par les besoins sociaux et écologiques.

Des pistes sont mises en débat pour un parti en action, offensif dans les luttes et les échéances électorales, sans contourner le débat de l’élection présidentielle. Comme l’a affirmé Fabien Roussel ce week-end au Conseil national (lire son intervention complète) : « Ne pas présenter de candidature à l’élection présidentielle élimine-t-elle cette menace (de l'extrême droite) ? Non », affirmant que « nous proposons de tout faire pour l’empêcher d’aller au second tour, de l’affaiblir, notamment en cherchant à convaincre celles et ceux qui doutent ou qui sont tentés de voter pour elle en pensant être défendus. » Le Conseil national du week-end dernier a prévu qu’une fois le débat tranché en congrès, quelle que soit l’option retenue, un bulletin de vote sera adopté dans les conditions statutaires à l’issue du Congrès, puis soumis au vote des communistes du 3 au 6 septembre prochain.

Le projet de base commune du Conseil national ne clôt pas les débats. Au contraire, il met en débat des orientations qui appellent à être développées, enrichies, ajuster autant que nécessaire. Les communistes ont d’ailleurs contribué largement avant et depuis son élaboration par près de 600 contributions déposées sur le site internet du Parti.

Lundi 4 mai, la commission de Transparence des débats a validé le dépôt de trois textes alternatifs à ce projet de base commune. Le Journal du Congrès comportant tous les textes sera livré d’ici la fin de la semaine prochaine pour mise à disposition des adhérentes et adhérents. Une nouvelle étape de débat s’ouvre et le vote des 6 et 7 juin déterminera quelle sera la base de discussion commune à tous les communistes.

Soyons nombreux et nombreuses à nous emparer du débat de Congrès, à voter pour choisir la base commune et à participer aux congrès de sections puis des fédérations pour l’amender. C’est ce travail collectif et démocratique qui est la meilleure garantie d’un congrès à la hauteur des enjeux de la période !

Igor Zamichiei

coordinateur du Comité exécutif national

Article publié dans CommunisteS, numéro 1086 du 13 mai 2026.