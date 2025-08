1975 – 2025 : À l'encontre des politiques de blocs, faire revivre l'esprit d'Helsinki

Il y a 50 ans à Helsinki, dans le cadre de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe (CSCE), était signé le 1er août 1975 l’ « Acte Final d’Helsinki », également appelé « Accords d’Helsinki », marquant une étape décisive de l’histoire d’après-guerre en Europe.

A partir de 1973, en pleine guerre froide, la CSCE a constitué une instance multilatérale de dialogue et de négociations entre la quasi-totalité des pays de l’Est et de l’Ouest de l’Europe, les Etats-Unis et le Canada. Ayant pris conscience que la poursuite de la confrontation entre les blocs comportait le risque de passer de la guerre froide à de véritables conflits et de déclencher une catastrophe nucléaire, les parties concernées ont voulu consacrer les principes d’une politique de détente fondée sur la reconnaissance de l’inviolabilité des frontières et de l’intégrité territoriale des Etats, le renoncement à la menace et à l’emploi de la force et le règlement pacifique des différends, la non-ingérence dans les affaires intérieures d’autres Etats, le respect des droits humains et des libertés fondamentales, l’égalité des droits et le droit d’autodétermination des peuples.

Les Accords d’Helsinki ont constitué les fondements des mesures destinées à faire naître la confiance et des négociations de désarmement multilatéral. La Conférence d’Helsinki a nourri l’espoir d’établir une nouvelle ère de démocratie et de paix en Europe, en particulier lors du Sommet de la CSCE à Paris en 1990 où furent signés à la fois le Traité sur les forces armées conventionnelles (FCE) et la « Charte de Paris pour une nouvelle Europe » qui propose un modèle d’Europe démocratique basé sur la coopération et la prévention des conflits en réalisant une architecture de sécurité paneuropéenne. En 1995, la CSCE se transforme en Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE), organisation permanente dédiée à la sécurité européenne selon les principes des Accords d’Helsinki.

50 ans après Helsinki, force est de constater que tous les espoirs de voir disparaître les dangers de guerre en Europe avec la fin de la confrontation des blocs se sont avérés illusoires. La guerre fait rage en Ukraine suite à l’agression du pouvoir russe au mépris de tous les principes du droit international. L’OTAN, après une expansion à l’est au mépris des principes de la sécurité collective, pousse à la militarisation accrue des relations internationales et prépare les esprits à une guerre d’ampleur, avec le soutien de l’Union Européenne. Ces développements résultent en particulier du fait que les principes d’Helsinki ne sont plus respectés, que l’esprit d’Helsinki a disparu des relations entre Etats et que l’OSCE ne s’est jamais vu attribuer le rôle qui aurait dû lui revenir. Les déclarations et annonces du président de la République du 13 juillet dernier, qui accentue les politiques de blocs, vont à l’encontre de la sécurité collective.

L’un des acquis majeurs du processus de la CSCE et de l’Acte final d’Helsinki, c’est la nécessité de construire un système de sécurité collective en Europe. Il s’agit d’une exigence cruciale pour l’avenir même du continent, alors qu'il fait aujourd’hui face à une relance de la confrontation entre puissances et la domination des politiques de force à Washington, à Moscou, à Paris, à Berlin et dans nombre de capitales européennes.

En cette date anniversaire de la signature de l’Acte final d’Helsinki, le Parti Communiste Français

appelle à faire revivre l’esprit d’Helsinki, celui de la coopération et de la sécurité commune

s’oppose résolument aux orientations militaristes de l’Union Européenne et à la course aux armements voulue par l’OTAN

propose d’organiser la sortie de la France du commandement intégré de l’OTAN comme première étape vers la sortie et la dissolution de l’OTAN

appelle à des initiatives politiques fortes, telle une conférence « Helsinki 2 », en vue de créer un espace de sécurité collective et de coopération pour l’Europe entière incluant la Russie.

soutient activement toutes les actions et mobilisations des forces de paix en Europe qui luttent contre la militarisation et la course aux armements et pour un système de sécurité collective reprenant les principes de l’Acte final d’Helsinki.

Paris, le 1er août 2025

Parti Communiste Français.