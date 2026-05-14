78 ans après la Nakba : justice pour le peuple palestinien !

Le 15 mai est la date choisie pour commémorer la Nakba (« catastrophe » en arabe). Plus de 800 000 sur 900 000 Palestiniens ont été expulsés de leur maison, 531 villages ont été détruits et des massacres ont eu lieu comme dans le village de Deir Yassin en 1948. Ces réfugiés et leurs descendants sont aujourd’hui plus de 5 millions. Malgré le vote le 11 décembre 1948 de la résolution 194 sur le droit au retour des réfugiés, celui-ci est systématiquement bafoué.

78 ans plus tard, le gouvernement d’extrême-droite israélien, qui s’est livré à un génocide contre la population de Gaza, accélère l’épuration ethnique et renforce les violences, arrestations et assassinats contre les Palestiniens de Jérusalem-Est et de Cisjordanie. Son plan est d’annexer purement et simplement l’ensemble du territoire palestinien jusqu’au Jourdain.

Seule une pression internationale réelle fera plier le gouvernement israélien ! C’est-à-dire des sanctions commerciales, économiques et politiques tant que l’Etat d’Israël ne respectera pas le droit international. Les efforts de l’Espagne, de l’Irlande et de la Slovénie pour la suspension de l’accord d’association UE-Israël doivent être soutenus par la France. La France peut, avant la décision de l’UE, prendre une initiative avec les Etats européens et extra-européens volontaires pour imposer des sanctions immédiates.

Le PCF réaffirme sa solidarité avec l’OLP, seule représentante légitime du peuple palestinien, et avec les communistes palestiniens, qui luttent pour le respect du droit international. Il réaffirme également sa solidarité avec les communistes et le mouvement de paix en Israël, qui luttent pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Face à la répression et aux crimes du gouvernement israélien, la solidarité internationale envers eux est plus cruciale que jamais.

Le PCF :

dénonce toute tentative, d’où qu’elle vienne, de nier la souveraineté de l’État de Palestine, représenté par l’OLP, à Gaza, à Jérusalem-Est et en Cisjordanie, qui reviendrait à perpétuer la violation du droit international. Seule la mise en place d’un Etat de Palestine aux côtés de l’Etat d’Israël, la fin de l’occupation et de la colonisation, et le droit au retour des réfugiés selon le droit international permettra d’asseoir la paix.

appelle les opinions et toutes les forces éprises de paix à soutenir les efforts de l’Organisation de la Palestine pour que le peuple palestinien puisse renouveler ses institutions et ses représentants par un vote qui ne soit pas entravé par la violence militaire et l’occupation israélienne.

demande que des sanctions économiques, financières et commerciales soient prises contre le gouvernement israélien, tant que le droit international ne sera pas respecté par lui. L’accord d’association entre l’Union européenne et Israël doit être au plus vite suspendu.

exige la libération des prisonniers politiques palestiniens, dont celle de Marwan Barghouti.

Le PCF appelle à manifester sur ces bases ce week-end dans toute la France et à Paris le samedi 16 mai à 14h place de la République.