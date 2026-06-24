Val-de-Marne : le congrès départemental développe un « communisme de conquêtes »

Réunis à Villejuif du 19 au 20 juin 2026, les délégués communistes du Val-de-Marne ont conclu leur 27e congrès départemental par un vote massif en faveur d’une ligne politique offensive. Dans un contexte qualifié de « monde en basculement », marqué par l’aggravation du réchauffement climatique et la multiplication des conflits impérialistes, la fédération a réaffirmé sa volonté de mettre le dépassement du capitalisme au cœur du débat public.

Un regard sur la crise systémique du capitalisme

Le texte d’orientation, enrichi par de nombreux amendements et adopté par 84,3 % des voix, marque un prolongement de l’analyse marxiste. Les communistes du Val-de-Marne ont discuté des enjeux de l’intelligence artificielle, vue comme outil de surveillance et de marchandisation. Le rapport introductif souligne l’urgence sociale : alors que la classe capitaliste accumule des profits record, l’impôt est détourné pour subventionner le capital à hauteur de 211 milliards d’euros par an.

Face à ce constat, le congrès départemental propose un « socialisme de conquêtes et d’émancipation » Ce projet s’appuie sur des mesures de rupture : le passage aux 32 heures, une hausse généralisée des salaires et la mise en œuvre de la Sécurité d’emploi et de formation. L’ambition est aussi écologique, avec la promotion d’une « écologie des jours heureux » capable de répondre aux prévisions alarmantes, telles que la chute des rendements agricoles (jusqu’à -45 % pour la vigne) et la tension hydrique croissante en France.

Nouveaux fronts et solidarité internationale

Le congrès a élargi ses horizons en intégrant une dimension féministe « matérialiste », analysant l’imbrication du patriarcat et du capitalisme. Des ajouts substantiels ont été faits au texte, notamment pour la protection de l’enfance, le soutien aux droits LGBTQIA+ et la lutte contre le validisme.

À l’échelle internationale, le PCF 94 durcit le ton contre tous les impérialismes (américain, mais aussi français en Afrique). Une motion spécifique a réaffirmé la solidarité avec le peuple palestinien, incluant l’annonce d’un voyage de délégation en Israël et en Palestine le 11 juillet 2026 pour soutenir les forces de paix.

Cap sur 2027 : une candidature communiste

La stratégie électorale a été un point central des débats. Les délégués ont réaffirmé la vocation du PCF à présenter une candidature communiste à l’élection présidentielle de 2027. L’objectif est d’utiliser cette échéance comme un levier de rapport de force pour unifier la classe travailleuse et les quartiers populaires, afin d’empêcher durablement l’accession de l’extrême droite au pouvoir. Cette campagne est conçue comme une lutte de terrain, refusant de se limiter à de simples accords entre appareils politiques.

Une direction renouvelée et rajeunie

Pour porter ce projet, la direction départementale a été profondément transformée : elle est désormais renouvelée à plus de 60 %, rajeunie et renforcée par une plus grande diversité de parcours militants. Özer Öztorun a été réélu secrétaire départemental, avec l’adoption de la liste proposée à plus de 80 % des suffrages.

S’appuyant sur des finances assainies et de nouveaux outils de communication et d’organisation, le PCF du Val-de-Marne est prêt à engager la bataille idéologique. « Nous devons nous retrousser les manches pour faire reculer le fatalisme et la résignation », a conclu Özer Öztorun, appelant à construire un grand mouvement populaire pour ouvrir une perspective de progrès social.

Amado Lebaube

Coordinateur à la vie du Parti de la fédération du Val-de-Marne

Article publié dans CommunisteS, numéro 1092 du 24 juin 2026