Albano Nunes : 50e anniversaire de la Révolution d'avril

Portugal : 50e anniversaire de la Révolution des Œillets

Albano Nunes, membre de la Commission centrale de contrôle du PCP

Je vous remercie de m'avoir invité à cette initiative commémorant le 50e anniversaire de la Révolution d'avril, une invitation qui est l'expression des relations traditionnelles d'amitié et de solidarité internationaliste entre le PCP et le PCF, et nous accueillerons également une délégation du PCF au Portugal pour participer aux célébrations populaires du 25 avril.

Nous apprécions hautement les relations entre nos deux partis, des relations ayant des racines profondes qui ont résisté à des changements majeurs et à des différences naturelles, nous n'oublierons jamais la solidarité très concrète des communistes français avec le PCP dans les temps durs de la clandestinité pendant le fascisme.

Ce n'est pas un hasard si la première interview du secrétaire général de notre parti, le camarade Álvaro Cunhal, après le renversement du gouvernement de Marcelo Caetano, a été accordée à L'Humanité le 26 avril ; ou que la première délégation étrangère invitée par le PCP à visiter le Portugal après la Révolution était une délégation du PCF conduite par son secrétaire général, le camarade Georges Marchais, qui a été accueillie par le premier grand rassemblement de solidarité internationaliste organisé au Portugal ; ou encore que notre Fête de l'Avante!, la plus grande initiative politique et culturelle de notre pays, s'est d'abord inspirée de la Fête de l'Humanité, même si, naturellement, elle a par la suite acquis ses propres caractéristiques, marquées par l'identité du PCP et par la Révolution portugaise. À tel point qu'aujourd'hui encore, si on souhaite savourer un peu de l'atmosphère du 25 avril, c'est à la Fête de l'Avante! qu'on peut le faire.

Il est tout à fait possible, camarades, que l'intervention que j'ai préparée ne réponde pas entièrement à vos attentes. En tout cas, j'ai choisi de ne pas faire un exposé trop long, de ne traiter que de traits fondamentaux de notre Révolution, et je me tiendrai ensuite à votre disposition pour les questions et les opinions que vous voudrez bien nous soumettre en toute franchise.

La Révolution d'avril a été une surprise sur la scène internationale, y compris au sein du mouvement communiste international même.

Le Portugal était un petit pays périphérique et la lutte du peuple portugais et du PCP était peu connue, à l'exception de certains partis avec lesquels il existait des relations plus étroites (comme c'est le cas du PCF) ou des mouvements révolutionnaires de libération nationale dans les colonies portugaises, avec lesquels le PCP a établi des liens de coopération solides dès le début.

Il y avait même l'idée que le Portugal ne pourrait se libérer du fascisme qu'après la fin de la dictature franquiste en Espagne.

Mais les particularités de la situation portugaise et la création d'une situation révolutionnaire – l'aggravation de la crise du régime, la montée de la lutte populaire, la guerre coloniale, l'isolement international croissant – ont déterminé que le fascisme a été renversé au Portugal d'abord et que ce n'est qu'ensuite qu'une « transition pactée » a eu lieu en Espagne.

Vous vous demandez peut-être pourquoi la dictature fasciste a duré si longtemps, près d'un demi-siècle, au Portugal ? Et pourquoi l'empire colonial portugais a-t-il été le dernier à disparaître ?

Bien sûr, il y a de nombreuses raisons à cela, mais l'une d'entre elles se distingue : le soutien des grandes puissances capitalistes. Lorsque le nazisme-fascisme a été vaincu en Europe, le fascisme de Salazar a tremblé, il a été contraint de recourir à de grandes manœuvres pour résister à l'avancée de la lutte populaire et démocratique, mais il a rapidement été invité à participer à la fondation de l'OTAN en 1949, et ce sont les armes de l'OTAN, de la France et d'autres soi-disant « démocraties » européennes qui ont soutenu les 13 années de guerres coloniales criminelles menées par la dictature fasciste du Portugal.

Alors que nous assistons aujourd'hui à une course aux armements extrêmement dangereuse et qu'il est même question de construire des « économies de guerre » et que l'OTAN continue d'être présentée comme une organisation « défensive » et un bras armé pour la défense du soi-disant « monde libre », nous, au Portugal, ne pouvons pas oublier son rôle dans le soutien du fascisme et de la guerre coloniale.

La Révolution d'avril n'a pas été une simple transition de la dictature à une démocratie formelle – comme le voulaient les secteurs libéraux et socialisants de l'opposition antifasciste – mais une profonde révolution sociale, comme le préconisait le PCP dans son Programme adopté en 1965. Elle a signifié :

. la conquête de la liberté et des droits démocratiques fondamentaux, que le fascisme foulait aux pieds par une répression féroce dirigée avant tout contre les communistes, seule force politique à résister et à s'organiser dans la clandestinité pendant les 48 années de fascisme ;

. la fin des guerres coloniales et la conquête de l'indépendance des peuples d'Angola, du Mozambique, de Guinée-Bissau et du Cap-Vert, ainsi que de São Tomé-et-Príncipe ;

. une répartition du revenu national plus favorable au travail, avec des avancées importantes dans le domaine social, de l'instauration du salaire minimum au Service national de santé, qui à une certaine époque était considéré comme l'un des meilleurs au monde ;

. la liquidation du pouvoir des monopoles et des grands domaines agricoles avec la nationalisation des banques et des secteurs stratégiques de l'économie, le contrôle ouvrier, la Réforme agraire dans la zone des grandes propriétés agricoles, des transformations qui ont mis le Portugal sur la voie du socialisme.

Ce sont ces profondes transformations et conquêtes que nous commémorons en ce 50e anniversaire de la Révolution des œillets. Le fait que nombre d'entre elles aient déjà été détruites ou diminuées ne remet pas en cause leur extraordinaire valeur historique et ce qu'elles ont représenté dans la transformation de la société et des conditions de vie des Portugais.

Dans le lexique courant il y a un « avant » et un « après » le 25 avril, et nous, communistes, nous sommes convaincus que l'offensive réactionnaire visant à falsifier l'histoire pour régler ses comptes avec le 25 avril ne passera pas. Et s'il est vrai que la Révolution d'avril est une révolution inachevée, elle a laissé des sillons profonds de conquêtes, d'expériences et de valeurs qui sont des drapeaux de la lutte populaire, des drapeaux qui sont la base de l'actuel Programme d'une Démocratie Avancée que le PCP propose au peuple portugais et qui fait partie intégrante du futur Portugal socialiste.

Le rôle des communistes dans la résistance au fascisme, que l'historiographie dominante s'efforce de diminuer et d'effacer, tout en étant marqué par beaucoup de sacrifices et d'héroïsme, ce qui est généralement reconnu, a un mérite dont nous sommes très fiers : celui d'avoir correctement défini, sur la base de l'analyse de la réalité portugaise concrète, la nature du fascisme en tant que « dictature terroriste des monopoles (associés à l'impérialisme) et des grands propriétaires terriens » et d'avoir correctement déterminé aussi bien la voie pour renverser le fascisme (le soulèvement populaire armé, le seul parti communiste de l'Europe capitaliste qui l'a fait) que le caractère de la révolution antifasciste, en tant que révolution antimonopoliste, anticolonialiste et anti-impérialiste.

Une révolution dans laquelle la conquête de la liberté même impliquait nécessairement la destruction des monopoles qui, fusionnés avec l'appareil politique dans un système de capitalisme monopoliste d'État, dominaient la vie du pays.

Une révolution que le Programme approuvé au sixième Congrès du PCP, en 1965, définissait comme Démocratique et Nationale et comme une étape dans la lutte pour le socialisme au Portugal, un Programme que, dans ses lignes fondamentales, le processus de la Révolution d'Avril a confirmé.

Les ennemis du 25 avril accusent de volontarisme et d'imposition idéologique communiste les transformations et les conquêtes réalisées dans la période d'essor révolutionnaire de 1974-1976, mais la vérité est que, au contraire, elles correspondaient à la nécessité objective de défendre et de consolider la démocratie contre le sabotage du grand patronat et des grands propriétaires terriens, d'affronter les tentatives successives de coups d'État, de surmonter le retard et d'assurer le progrès social du pays, et qu'elles ont été largement réalisées par les masses populaires.

Comme toutes les vraies révolutions, la Révolution portugaise du 25 avril est marquée par des traits originaux qui correspondent à l'originalité même de la situation portugaise, même si on la compare à la situation des autres pays d'Europe occidentale.

Un pays arriéré (le plus arriéré de l'Europe capitaliste) mais avec un haut degré de concentration monopoliste ; un pays colonialiste, détenteur du plus ancien empire colonial, mais en même temps dominé par l'impérialisme ; avec une classe ouvrière organisée et combative et un parti communiste qui est réellement devenu l'avant-garde de la classe ouvrière et s'est affirmé comme la grande force de la résistance à la dictature.

Même le soulèvement populaire armé préconisé par le PCP s'est développé dans la pratique de manière originale. Le 25 avril, ce sont les militaires du Mouvement des forces armées (MFA) qui ont renversé le gouvernement fasciste, et ce mérite ne doit jamais être oublié. Le soulèvement militaire a précédé le soulèvement populaire, mais c'est le soulèvement populaire qui a transformé l'action courageuse des capitaines d'avril en une révolution.

Contrairement à l'appel du MFA qui les invitait à rester chez eux, les Portugais sont descendus en masse dans la rue et, prenant l'initiative, ont imposé dans la pratique toutes les libertés fondamentales, ont libéré les prisonniers politiques, persécuté les membres de la police politique fasciste, la PIDE, ont occupé les sièges des organisations fascistes, ont refusé les manœuvres réactionnaires du général Spínola et, en alliance avec les militaires progressistes, ont poussé le MFA beaucoup plus loin que son programme initial, démocratique et anticolonialiste, mais limité. Moins d'une semaine après le 25 avril, les gigantesques manifestations du 1er mai ont été l'expression vibrante du rôle déterminant des masses laborieuses dans le processus révolutionnaire. L'unité de la classe ouvrière, forgée pas à pas dans la lutte pour ses revendications les plus profondes, et la création, toujours sous le fascisme, d'une centrale syndicale unitaire de classe, la CGTP-Intersyndicale Nationale, sont des éléments particulièrement pertinents pour comprendre le cours de la Révolution.

Dès le tout premier moment, les forces réactionnaires, siégeant dans le pouvoir politique et militaire même (où pontifiait le général Spínola), ont conspiré contre la révolution. Dans le contexte du durcissement de la lutte des classes, les campagnes et les provocations contre le PCP, accusé de vouloir imposer une nouvelle « dictature » et transformer le Portugal en « Cuba de l'Europe », ont atteint des niveaux de violence extraordinaires, avec l'action terroriste des réseaux basés dans l'Espagne franquiste. Mais dans un combat très dur, dans lequel le mouvement syndical de classe, les commissions de travailleurs et d'autres structures unitaires ont joué un rôle central, les masses populaires, en alliance avec les militaires progressistes – l'alliance Peuple-MFA – ont imposé des défaites successives aux putschistes et ont remporté de grandes victoires révolutionnaires.

Les nationalisations, le contrôle ouvrier et la Réforme agraire sont des conquêtes qui, comme l'avait souligné le PCP, ont réellement mis le Portugal sur la voie du socialisme. Des conquêtes que la Constitution de la République portugaise – approuvée par l'Assemblée constituante le 2 avril 1976 – a consacrées, malgré la victoire (partielle) du coup d'État contre-révolutionnaire du 25 novembre 1975, qui, avec la défaite de la Gauche militaire et la destruction du MFA, a profondément modifié le rapport des forces, ouvrant la voie à la contre-révolution.

La Révolution d'avril était en soi une affirmation de souveraineté et d'indépendance nationale qui a honoré le Portugal dans le monde entier, suscitant un fort mouvement de solidarité de la part des pays socialistes, des partis communistes et d'autres partis progressistes, ainsi que des mouvements de libération nationale d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine.

Œuvre du peuple portugais, la Révolution d'avril s'est déroulée dans un cadre international favorable à l'avancée des forces du progrès social, et la liquidation du fascisme au Portugal et la conquête de l'indépendance par les peuples des colonies portugaises sont indissociables.

Comme on pouvait le prévoir, l'impérialisme a déployé ses puissantes batteries contre le Portugal révolutionnaire. L'ingérence et la conspiration contre la Révolution ont pris des contours particulièrement graves de la part de l'impérialisme américain et de la social-démocratie européenne, une conspiration dans laquelle le rôle regrettable de Mário Soares et du Parti socialiste est public et notoire. Et si l'intervention militaire directe que certains préconisaient ne s'est pas concrétisée, c'est en raison du rapport de forces favorable sur la scène internationale, avec l'autorité et le prestige de l'Union soviétique et le camp des pays socialistes et le climat de détente qui, contrairement à aujourd'hui, régnait alors en Europe et qui s'est exprimé lors de l'historique conférence d'Helsinki.

La Révolution a ébranlé les relations de soumission du Portugal à l'impérialisme, mais elle n'a pas réussi à rompre complètement les liens de dépendance extérieure avec les États-Unis, l'OTAN et les grandes puissances capitalistes, liens qui ont été encore aggravés par l'adhésion à la CEE, conçue d'ailleurs comme un moyen d'enchaîner le Portugal à l'Europe des monopoles.

Une caractéristique particulièrement importante de la Révolution d'avril est que ses grandes réalisations ont été imposées dans la pratique par l'organisation, la mobilisation et l'initiative créative des masses populaires et n'ont été reconnues que plus tard par le pouvoir politico-militaire. Cependant, si les masses populaires ont eu la force d'imposer par en bas de grandes conquêtes démocratiques – politiques, sociales, économiques et culturelles -, elles n'ont pas eu la force suffisante pour créer un pouvoir révolutionnaire. Confirmant la thèse marxiste-léniniste selon laquelle « l'État est la question centrale de la révolution", ce fut la grande limitation de la révolution portugaise.

La dynamique révolutionnaire s'est heurtée à la dynamique électorale. C'est avec la victoire du Parti socialiste aux premières élections législatives, en 1976, et la formation du gouvernement PS tout seul, mais en fait allié à la droite, que le processus de récupération capitaliste a été déclenché au niveau institutionnel, un processus qui, après des décennies de politique de droite, a conduit à la situation d'appauvrissement et de dépendance extérieure dans laquelle se trouve le pays aujourd'hui.

Une situation qui s'est complexifiée après les élections législatives du 10 mars, où le profond mécontentement des Portugais face au refus catégorique du gouvernement PS de répondre à leurs justes revendications a conduit à une majorité de droite, avec une avancée notable de l'extrême droite. Ceci s'est déroulé sur fond d'une opération brutale de manipulation de l'opinion publique, dans laquelle la CDU, coalition de notre Parti avec le Parti écologiste « Les Verts", a été particulièrement visée et, malgré la grande campagne réalisée, le Parti a vu son groupe parlementaire réduit à quatre députés.

Évidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle. Notre lutte est devenue encore plus difficile et plus exigeante. Mais je tiens à vous dire, camarades et amis, que le collectif de notre parti est uni et déterminé à poursuivre avec confiance le combat contre la politique de droite et pour une alternative patriotique et de gauche qui remette le Portugal sur la voie d'Avril.

Et nous ne doutons pas que, quoi qu'il ne déplaise à la réaction, le 50e anniversaire de notre révolution libératrice sera commémoré par de grandes manifestations de liesse populaire.

.......

Camarades,

Je termine en réaffirmant mon entière disponibilité pour répondre à vos questions et considérations, sans exclure celles concernant la situation actuelle au Portugal et l'orientation et l'activité du PCP.