Argentine : soutien à la mobilisation populaire face à l'offensive d’extrême droite du gouvernement Milei

Récemment élu à la présidence de l'Argentine, l'économiste d’extrême droite libertarien Javier Milei a dévoilé un « plan de choc » visant à mettre en œuvre un brutal processus d'ajustement néolibéral du pays.

Parmi certaines des 366 mesures annoncées : l'élimination des lois de contrôles des prix et des loyers, l'abolition de la loi interdisant la privatisation des entreprises publiques et la transformation de celles-ci en sociétés anonymes à cette fin, ou encore l'affaiblissement du Code du travail.

Autant de réformes présentées comme étant « pro liberté », mais qui constituent en réalité clairement une attaque contre les travailleurs, visant à aggraver leur exploitation et à démanteler les services publics, au plus grand bénéfice de la bourgeoisie nationale et internationale. En seulement quelques semaines, le gouvernement cherche à anéantir 40 ans de conquêtes sociales, obtenues depuis la fin de la dictature militaire.

Pour imposer ces mesures, Milei a eu recours à la formule du « décret de nécessité et d'urgence », qui vise à éviter toute discussion et tout vote au Parlement. Afin également d'empêcher toute expression et mobilisation citoyenne, le gouvernement argentin a menacé de réprimer les manifestations, déployant d'imposants effectifs de police et annonçant de possibles poursuites judiciaires contre les dirigeants d'organisations populaires.

La politique de Milei est une synthèse dangereuse entre l’ultralibéralisme, la réaction, les intérêts des groupes miniers et l’autoritarisme. Elle démontre le danger mondial posé par l’extrême-droite.

Malgré les pressions et menaces, les rassemblements, manifestations et casserolades se multiplient. À l'appel de syndicats, d'associations et de partis de gauche, une journée nationale de grève et de mobilisation aura lieu le 24 janvier.

Le Parti communiste français (PCF) salue la mobilisation des forces progressistes argentines, qui se dressent courageusement contre l'offensive du nouveau gouvernement de droite et d'extrême droite.

Parti communiste français

Paris, 19 janvier 2024