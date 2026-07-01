Ariège : délégation au congrès : 3 femmes, 1 homme !

À quinze jours du 40e Congrès national du PCF, le congrès départemental a fait le plein d’énergie.

Les frais locaux de la ferme de Castagnès, au pied de l’Arize, ont accueilli les 21 délégué·e·s élu·e·s par les sections du département. Ils ont débattu longuement sur les amendements collectés afin d’enrichir le texte de base proposé par le Conseil national : « Un communisme de conquêtes », voté à près de 68 % dans le département. Les discussions animées ont permis de l’enrichir, confirmant la plupart des contributions des sections qui seront portées au débat lors du congrès national.

Dès la première séance le ton était donné. Dans son rapport d’introduction, Françoise Engler a rappelé le contexte social et économique au plan national et international. Les attaques sans précédent provoquées par un capitalisme arrivé à son paroxysme induisent à juste titre des inquiétudes grandissantes et légitimes face aux guerres qui se multiplient et perdurent. Cela engendre des catastrophes humaines économiques et écologiques sans précédent, dans un monde totalement déréglé par l’atteinte constante (USA notamment), aux droits fondamentaux, aux droits internationaux. Les peuples du monde, y compris en France, ont tendance à se replier sur eux-mêmes et s’engager vers des solutions extrêmes irrationnelles.

Le débat fut rapidement lancé sur la stratégie à tenir face à la montée de l’extrême droite dans le pays : union des gauches contre la prise de pouvoir par l’extrême droite en 2027 ? « Oui », a affirmé une majorité des délégué·e·s, mais pas à n’importe quel prix et sans effacement du projet communiste porté par des candidat·e·s PCF, en respectant les orientations de notre congrès.

L’élection présidentielle se déroule sur deux tours : lors du premier tour le PCF doit pouvoir développer son programme, en allant notamment au plus près de celles et ceux qui sont de plus en plus nombreux à « bouder les isoloirs » par lassitude, perte de confiance et sentiment de rejet de la politique « politicienne ».

Les communistes ont un projet à partager !

Porter le Plan Climat 2050 à la connaissance de tous, développer le concept « Sécurité, emploi, formation », agir pour la réindustrialisation du département, combattre les déserts médicaux, défendre, réimplanter et développer les services publics de proximité (transport, santé, école, administrations…), s’appuyer sur les élu·e·s communistes qui agissent au quotidien dans leurs communes, mais également, chaque fois que cela sera possible, présenter des candidats dans les élections à venir.

C’est sur ces bases de discussions que le congrès départemental s’est doté d’une équipe renouvelée de plusieurs camarades bien résolus à développer les propositions du PCF sur le département :

Le conseil départemental, rajeuni et renforcé de 6 nouveaux membres, est composé de 17 camarades (7 femmes et 10 hommes). La confiance a été renouvelée à Françoise Engler, réélue secrétaire départementale en binôme avec Cyril Moreno, secrétaire départemental adjoint.

4 délégué·e·s, dont 3 femmes et 1 homme, ont été élus pour le congrès national :

- Gianni, 19 ans, étudiant, militant MJCF à Toulouse, élu secrétaire de section et au conseil départemental avec des idées plein la tête et bien décidé à les faire aboutir. C’est son 1er congrès.

- Aude, 36 ans, maman d’un petit garçon de 10 ans, militante depuis les JC, secrétaire de mairie, élue au CD et 1er congrès qu’elle espère à la hauteur de ses espérances.

- Line, 75 ans, militante syndicale et politique de longue date, cheville ouvrière de notre hebdo Le Patriote, membre du CD, qui va s’engager encore plus fortement dans l’orga du Parti. Attends beaucoup de ce congrès.

- Françoise Engler, renouvellement du mandat de secrétaire départementale, militante syndicale et politique depuis 1974, membre du CN sortant, toujours aussi passionnée de voir l’évolution du PCF depuis le 38e congrès ; le 40e sera magnifique et porteur d’espoir !

Françoise Engler

Article publié dans CommunisteS, numéro 1093 du 1er juillet 2026