Intervention de Vincent Boulet, membre de l'exécutif national du PCF chargé des relations internationales.

Chers camarades,

Je vous apporte les salutations les plus fraternelles du PCF et de notre secrétaire national Fabien Roussel. Nous félicitons IU, sa nouvelle direction et Antonio Maillo, nouveau coordinateur fédéral.

Nos batailles communes sont plus importantes que jamais. Elles plongent dans l’histoire des peuples d’Espagne et du peuple français, dans notre histoire de lutte contre le fascisme et pour la République. Cette année, nous allons commémorer le 80e anniversaire de la libération de Paris dans laquelle les républicains espagnols ont joué un rôle décisif. Nous ne l’avons pas oublié.

Nos batailles communes sont plus importantes que jamais face à la guerre, alors que comme le disait Jean Jaurès, « le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage » ; nos batailles communes pour la fin de la politique militariste de l’UE. L’application du droit international, du droit inaliénable des peuples à vivre en paix, en sécurité, en pleine indépendance, est une nécessité. Le respect des droits nationaux du peuple palestinien implique de reconnaître l’État de Palestine, maintenant et sans condition ; c’est une nécessité dans la voie d’une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Il faut une solution politique à la guerre en Ukraine, en respectant l’indépendance et la souveraineté du peuple ukrainien, et construire un nouvel espace de sécurité commune européen indépendant de l’OTAN.

Nos batailles communes sont plus importantes que jamais face à l’extrême droite, au fascisme, alors que Vox réunit en ce moment même l’extrême droite européenne et internationale. En France, l’extrême droite impose ses thèmes de priorité nationale, contre les principes de la République. La gauche se doit d’être au premier rang du combat pour faire reculer l’extrême droite. Aujourd’hui comme hier: no passaran!

Pour toutes ces raisons, les batailles que vous menez ici en Espagne ont une importance et une résonance majeure en France et en Europe. Nous sommes solidaires des batailles menées au sein du gouvernement, pour les salaires, pour le droit du travail, pour l’égalité femmes-hommes, pour la mémoire démocratique, pour la récupération sociale et démocratique après des années de politique de droite. Nous savons à quel point ces batailles sont difficiles. Nous sommes à vos côtés.

Et d’autant plus à vos côtés que ces batailles sont au fond un combat contre l’austérité européenne, et pour le progrès social, en faveur du monde du travail. C’est une bataille européenne, alors que les bourgeoisies européennes imposent aux peuples européens le retour des règles budgétaires odieuses, et préparent une économie de guerre.

C’est autour du progrès social et du monde du travail, dans sa diversité, c’est autour de la République sociale et démocratique, de sa promesse émancipatrice et universaliste, qu’il sera possible de reconstruire et de rassembler la gauche, de créer de nouvelles majorités populaires, sociales et politiques, de battre la droite et à l’extrême droite.

Ces combats, le PCF entend continuer à les mener, avec la Gauche Unie d’Espagne et nos autres amis en Europe. Avec le Parti de la Gauche Européenne, où nous sommes ensemble, avec le groupe confédéral The Left au Parlement européen. Nous menons la bataille pour que des députés européens communistes français, des députés de notre liste Gauche unie pour le monde du travail siègent demain à tes côtés, cher Manu Pineda.

Les communistes français ont toujours trouvé avec eux, dans leurs combats, la gauche espagnole. Cela a toujours été et cela restera !

Vive la Gauche Unie d’Espagne !

Vive la solidarité entre la Gauche Unie d’Espagne et le PCF !

Salud y Republica !