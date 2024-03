Bassirou Diomaye Faye, le candidat du parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) est donné vainqueur du scrutin présidentiel sénégalais.

Il est évident qu’une page se tourne dans ce pays et que le vieux système françafricain porté par un Macky Sall qui a tenté jusqu’au bout, sans y parvenir, de mettre à mal le processus démocratique est en déclin.

Le PASTEF est un parti dans lequel différents intérêts de classe cohabitent. Il se veut à la fois le relais de l’exigence populaire de souveraineté qui monte partout en Afrique de l’Ouest et est aussi l’espoir d’une bourgeoisie qui s’est enrichie dans le secteur informel et qui veut jouer un rôle national plus important. Il abrite à la fois des tendances progressistes et rétrogrades. Le fil conducteur de ce parti est la conquête de la souveraineté. Bassirou Diomaye Faye quant à lui se revendique d’un panafricanisme de gauche.

Le PCF rappelle son exigence d’établir de nouvelles relations mutuellement avantageuses entre la France et l’Afrique, débarrassées des oripeaux du néocolonialisme, respectueuses des souverainetés dans les domaines politique, militaire, économique et monétaire.

Il félicite le nouveau président élu Bassirou Diomaye Faye. Ce dernier devra cependant répondre aux exigences qui émanent du peuple sénégalais en faveur de politiques de progrès économique, social et démocratique. Le PCF réaffirme sa solidarité avec les forces de gauche et de progrès qui les portent.

Parti communiste français

Paris, le 25 Mars 2024