L'Avant-Garde Plus décrypte soixante ans de guerre économique contre Cuba

Dans son dernier épisode, L’Avant-Garde Plus propose une plongée saisissante au cœur de la résistance cubaine face à l’impérialisme américain. Aux côtés d’Ernesto Gonzalez de la Torre, responsable aux Affaires politiques de l’ambassade de Cuba en France, et de Babette, responsable internationale de la Jeunesse Communiste (JC), l’émission décrypte les ravages d’un blocus économique et financier qui dure depuis plus de soixante ans.

Loin d’être un concept abstrait, ce blocus constitue aujourd’hui une véritable « punition collective » : une politique délibérément génocidaire visant à asphyxier le peuple cubain. Ernesto rappelle que plus de 240 mesures coercitives ont été prises sous la première administration Trump — une politique de sanctions maintenue par Biden, et récemment aggravée par un décret de janvier 2026 instaurant un blocus pétrolier implacable. Les conséquences humanitaires sont dramatiques : paralysie de la production agricole, transports à l’arrêt, et un système de santé sous très haute tension, avec près de 100 000 Cubains en attente d’une intervention chirurgicale faute de matériel.

Ce qui indigne particulièrement, c’est l’extraterritorialité de ces sanctions. Les États-Unis s’arrogent le droit de punir tout pays ou toute entreprise osant commercer avec l’Île. Les banques françaises, soumises au droit américain, en paient le prix fort — à l’image de la colossale amende de 8,9 milliards de dollars infligée à BNP Paribas. Face à cette ingérence inacceptable, Babette dénonce le silence « criminel » et la « vassalité choisie » d’un gouvernement français qui s’aligne sur les priorités de l’OTAN et refuse d’activer les instruments de protection européens face aux diktats de Washington.

Pourtant, face à cette politique de la faim, la riposte s’organise. Cuba accélère massivement sa transition vers l’énergie photovoltaïque pour briser sa dépendance aux hydrocarbures, tandis que l’aide internationale s’avère vitale : arrivée d’un pétrolier russe, aide humanitaire mexicaine, et surtout une mobilisation de la société civile française d’une ampleur historique. Près de 40 villes se sont récemment levées contre le blocus lors d’un week-end de mobilisation nationale. Les Jeunes Communistes et le PCF ont activement participé à de vastes campagnes ayant permis l’envoi d’un avion-cargo chargé de 25 mètres cubes de matériel d’urgence, en écho à une flottille internationale qui a acheminé 40 tonnes d’équipements médicaux et de denrées alimentaires.

Pour la JC, défendre Cuba n’est pas une lointaine action caritative : c’est un combat direct pour la souveraineté populaire et contre la casse sociale imposée par le capitalisme. L’île des Caraïbes incarne toujours l’espoir d’un modèle de société alternatif, plaçant l’humain, la santé et l’éducation gratuite en son centre.

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Article publié dans CommunisteS, numéro 1086 du 13 mai 2026.