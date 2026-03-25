Bouches-du-Rhône : Une séquence globalement positive

Après plusieurs semaines, plusieurs mois même de campagne par endroit, les élections municipales se terminent comme toujours avec leurs lots de victoires et de défaites, de joies et de peines, mais aussi de surprises, bonnes et mauvaises.

Dans les Bouches-du-Rhône, cela faisait plus d’un an que nous travaillions à la mise en place d’un accord politique total, sur les 119 communes du département, avec nos partenaires socialistes, écologistes, et plus largement l’ensemble des forces politiques organisées ou citoyennes. L’enjeu était triple : assurer une meilleure représentation de la gauche sur l’ensemble du département et empêcher ainsi le RN de prendre des communes, deuxièmement renforcer la présence communiste partout sur le territoire, et enfin conserver nos communes et en gagner de nouvelles.

Après des mois de discussions, nous sommes parvenus en décembre 2025 à un accord total avec nos partenaires, ce qui a permis à la gauche dans son ensemble d’être présente dans 65 communes (les plus importantes) sur 119, contre seulement 31 sur 119 en 2020. Grâce à notre implantation, près de 50 % des têtes de listes étaient communistes ou apparentées. Nous gagnons ainsi de nombreux élus dans le département, que ce soit dans les majorités ou les oppositions. Mieux, nous retrouvons des élus dans plus de 10 communes de plus de 10 000 habitants où nous n’étions plus présents depuis plusieurs mandats.

Du fait notamment de cette stratégie, la poussée du RN a pu être endiguée (malgré la prise d’une commune) déjouant ainsi tous les pronostics. À noter aussi l’attitude plutôt responsable de bon nombre de maires sans étiquette, que je qualifierais de maires divers droite, qui ont refusé d’ouvrir des places sur leurs listes à des membres du RN et se sont tournés vers la gauche, avant même le premier tour, pour mettre en place des listes d’intérêt communal, faisant ainsi rentrer des candidates et candidats, mais aussi des propositions de gauche sur leurs listes.

Concernant le bilan de cette séquence électorale, il faut remonter à près de 20 ans pour avoir un niveau équivalent d’élus communistes dans les Bouches-du-Rhône (une progression de 25 %), nous parvenons à reconquérir Aubagne 12 ans après l’avoir perdue. Nous gagnons également quelques petits villages.

Enfin, la démarche engagée il y a maintenant 6 ans avec le Printemps marseillais a porté ses fruits et permet à la gauche de l’emporter largement face à l’extrême droite. Dans un scrutin de tous les dangers, le sursaut des Marseillaises et des Marseillais a été à la hauteur. Dans ces conditions, les communistes passent de 5 à 10 élus en mairie centrale, ainsi que de 13 à 30 élus sur les mairies de secteurs.

Pour conclure, parmi les listes citoyennes que nous avons soutenues dans le cadre de l’accord départemental, nous avons proposé aux différentes têtes de liste, mais aussi aux nouveaux élus, souvent jeunes, de rejoindre la coopérative des élus, afin de leur proposer un cadre de travail collectif et de les accompagner dans leurs prises de responsabilité.

Cette séquence aura donc été pour nous globalement positive comme le veut la formule consacrée.

Jérémy Bacchi

membre du CEN

Article publié dans CommunisteS, numéro 1079 du 25 mars 2026.