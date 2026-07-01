Bourse – Le billet de Gérard Streiff

La dernière marotte de la presse économique conservatrice (une tautologie ?) consiste à encourager les Français, notamment la jeune génération, à jouer en Bourse. C’est pas nouveau, c’est même vieux comme le monde capitaliste. Mais cet appel aux petits (et jeunes) joueurs s’appelle aujourd’hui une « nouvelle culture de l’investissement » ou (mieux) « une démocratisation de l’investissement ». Mardi dernier, par exemple, Estelle Castres, sur une pleine page du Figaro Économie, poussait les jeunes à ne pas avoir peur. « Avec quelques euros », dit-elle, jouez, prenez des risques, le monde est à vous ! J’ai oublié de vous dire qu’Estelle Castres est directrice de Blackrock France dont le portefeuille dépasse 14 000 milliards de dollars. À mon avis, la dame Castres n’a pas trop peur de remettre « quelques euros » dans la machine…

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1093 du 1er juillet 2026