Maine et Loire - 4e circonscription.

Charlyne Bouvet a 37 ans et est assistante administrative et commerciale de profession et maman de 2 enfants de 6 et 3 ans.

Elle est issue d'une famille ouvrière et a grandit bercée par la lutte pour le droits des travailleurs et pour la paix.

Engagée depuis ses 18 ans au MJCF, puis au PCF dès qu'elle est rentrée dans le monde du travail, elle continue de se battre au plus près des travailleurs pour que toutes et tous puissent vivre dignement et ne soit plus écrasée par le poids d'une inflation croissante.

Engagée au conseil d'école et à l'association des parents d'élèves de l'école de ses enfants, elle constate tous les jours les difficultés auxquelles font face tous les parents : bas salaires, précarité, difficultés à habiller et nourrir leurs enfants, difficultés à se loger dignement, etc.

Militante pour la paix, elle continue de se battre pour la liberté de tous les peuples

C’est pourquoi, en tant que députée, elle votera en faveur de toutes les lois progressistes à l’Assemblée nationale, portées par le Nouveau Front Populaire, notamment en termes d’augmentation des salaires et de blocage des prix et de paix.

Suppléant : Julien Aubrée