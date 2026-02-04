Caracoler – Le billet de Gérard Streiff

Publié le 04 février 2026

Pourquoi les Bourses caracolent alors que sévit la furia activiste de Trump ? C’est le chroniqueur économique du Figaro Hervé Rousseau qui pose la question et semble s’étonner. Sous-entendu : les marchés seraient plutôt pondérés et l’agitation du monde devrait les affoler. Bref, Trump serait fou et les marchés sages. Mais on peut formuler autrement le problème : les Bourses caracolent parce que l’affrontement, le conflit, le rapport de forces, la prédation, la guerre, finalement, ça leur va. Elles aiment ça, ou du moins elles en ont besoin, pour se repartager les richesses, les territoires, les capitaux, les profits. Résultat ? Plus Trump s’agite, plus les Bourses enchaînent les records.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1072 du 4 février 2026.

