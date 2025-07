Chili : avec Jeannette Jara, pour le peuple à La Moneda !

Au Chili, se sont tenues ce dimanche 29 juin les primaires de gauche pour définir la candidature aux prochaines élections présidentielles.

Jeannette Jara, candidate du Parti communiste du Chili et d'Action humaniste, l'a emporté haut la main avec 60,16% des suffrages, soit 825 663 électrices et électeurs, dans un scrutin qui allait du Parti radical à la Fédération régionaliste verte et sociale, en passant par le Parti socialiste et le Frente Amplio.

La victoire de Jeannette Jara constitue une reconnaissance de sa trajectoire de militante communiste et de son travail à la tête du ministère du Travail au sein du gouvernement actuel.

Elle marque également la reconnaissance du PCCh et de ses militants comme force motrice de la gauche chilienne, du fait de son ouverture aux forces vives du pays, du sérieux de ses positionnements et de sa détermination à transformer la société, malgré les obstacles hérités de la dictature et l'opposition des forces conservatrices et réactionnaires.

Le Parti communiste français exprime ses chaleureuses félicitations à Jeannette Jara, au Parti communiste du Chili et à l'ensemble des militantes et militants de gauche du Chili pour cette victoire historique et se tient à leurs côtés dans la nouvelle étape qui s'ouvre, dans laquelle Jeannette Jara aura l'importante tâche de conduire les forces du progrès social vers la victoire lors des élections présidentielles, dont le premier tour aura lieu le 16 novembre prochain face au danger représenté par la droite et l'extrême-droite.

Parti Communiste Français, 30 juin 2025