Les droits de Daniel Jadue doivent être respectés

Le Tribunal électoral du Chili (le TRICEL) vient de décider que Daniel Jadue, dirigeant communiste et ancien maire de Recoleta, le créateur des pharmacies populaires, ne pourrait pas se présenter aux élections législatives de novembre. Alors que le procès engagé contre lui n’a pas encore eu lieu, sa présomption d’innocence est ainsi bafouée.

Daniel Jadue subit un harcèlement judiciaire depuis des années. Malgré des dizaines de procédures, d’enquêtes, de jugements à son encontre, jamais il n’a pu être prouvé que Daniel Jadue était corrompu ou qu’il avait bénéficié d’un quelconque enrichissement personnel.

Son véritable tort : avoir osé s’attaquer au secteur pharmaceutique privé et permis à des millions de Chiliennes et de Chiliens de bénéficier de médicaments à bas coûts.

Le PCF exprime sa totale solidarité avec Daniel Jadue, et à travers lui, à tous les communistes chiliens qui se battent quotidiennement pour améliorer les conditions de vie du peuple chilien. Le PCF demande que les droits de Daniel Jadue soient pleinement garantis et qu’il puisse se présenter librement aux élections législatives.

16 septembre 2025