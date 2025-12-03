Les communistes mobilisés pour l’État de Palestine

Les manifestations qui ont eu lieu samedi à l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien avaient pour objectif de rappeler que la question palestinienne n’est en rien réglée. En dépit de la récente résolution de l’ONU qui réaffirme l’exigence du cessez-le-feu, celui-ci est violé par le gouvernement Netanyahou. Surtout, rien n’est dit de la solution politique nécessaire et urgente, exigeant l’application des droits nationaux du peuple palestinien.

Le peuple et le mouvement national palestiniens sont à un tournant de leur histoire. Ce n’est pas Trump qui doit décider de leur avenir !

Après les reconnaissances nouvelles, dont celle de la France, la question centrale est maintenant celle de l’établissement de l’État de Palestine, aux côtés de l’État d’Israël. C’est ce que le PCF a réaffirmé aux côtés de l’OLP, seule représentante légitime du peuple palestinien, dans une déclaration commune publiée à l’occasion de la journée du 29 novembre. Cela implique de renforcer la pression internationale pour faire plier le gouvernement Netanyahou. La question des sanctions économiques, financières, commerciales, et celle de la suspension de l’accord d’association UE-Israël sont donc toujours d’actualité ! La fin de l’occupation et de la colonisation israéliennes de la Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est, comme exigée par la résolution 242 de l’ONU, sont centrales, alors que l’armée israélienne ne s’est pas retirée de Gaza et que les colons et l’armée multiplient les exactions et les expulsions en Cisjordanie. La France ne peut pas se contenter de l’étape, nécessaire, de la reconnaissance, mais aller plus loin et agir concrètement pour l’État de Palestine sur le terrain. La déclaration de New York de juillet dernier doit se décliner en actions concrètes.

Nous avons des alliés pour mener ces combats. À l’échelle internationale, la question du respect du droit international et de la fin du « deux poids, deux mesures » des politiques occidentales sont posées avec force par de nombreux gouvernements du « sud global », comme en a encore témoigné la récente Assemblée générale de l’ONU. Le PCF renforce sa solidarité et ses luttes communes avec l’OLP et les communistes palestiniens du PPP (qui font partie de l’OLP et y jouent tout leur rôle), dans le cadre de l’Alliance internationale pour les droits du peuple palestinien lancée le 4 juin dernier, et également avec la campagne nationale de solidarité concrète des oliviers, lancée à l’initiative de la fédération du Val-de-Marne.

Alors que se joue l’avenir du peuple palestinien et de ses droits souverains, l’OLP a un rôle décisif à exercer. Le fait qu’elle puisse le faire est en soi une bataille alors que Trump cherche à l’écarter. Le PCF est aussi aux côtés du camp de la paix et des communistes israéliens qui, dans des conditions très difficiles face à une extrême droite puissante, luttent pour rouvrir une perspective de paix dans la société israélienne. Les batailles qui s’y mènent sont aussi décisives pour l’avenir. Le « partenariat pour la paix » créé à l’initiative du PC d’Israël et les initiatives prises par Standing Together sont indéniablement des éléments importants dans cette perspective.

En France, l’appel lancé à l’initiative de la LDH a permis à un certain nombre d’organisations de se retrouver samedi sur l’exigence d’initiatives politiques pour la solution à deux États et une solution politique sur la base du droit international pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Cette initiative en appelle d’autres sur cette même base dans l’avenir.

Renforçons notre combat et nos initiatives pour la paix au Proche-Orient !

