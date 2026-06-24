Les communistes vosgiens en congrès !

Dimanche 21 juin à Raon-l’Étape, s’est tenu le Congrès départemental du PCF des Vosges, un moment important de la vie démocratique de notre Parti. Cette journée a permis de dresser le bilan des dernières années tout en traçant des perspectives pour l’avenir.

Sur le plan politique, la fédération a mené plusieurs campagnes et on peut retenir celle qui a mis en avant le Plan Climat, avec en point d’orgue l’organisation d’une réunion publique en présence d’Amar Bellal.

La fédération a également été à l’initiative de la création de l’Association vosgienne des Amis de l’Humanité. Depuis 2025, celle-ci permet l’organisation d’une Fête de l’Humanité dans les Vosges qui est l’occasion pour faire connaître nos idées et nos propositions dans un cadre à la fois populaire, fraternel et festif.

La campagne de solidarité avec Cuba constitue sans doute l’action la plus marquante de ces derniers mois. Portée notamment par la section de l’Ouest vosgien et ses deux co-secrétaires, Bernard Daviller et Victorien Durieux. Elle se conclura le 10 juillet avec le départ d’un camion transportant les centaines de cartons de matériel et de médicaments collectés. L’internationalisme et la solidarité entre les peuples en actes !

Concernant la vie de notre organisation, un effort particulier a été consacré à la formation des adhérents sous l’impulsion de Régine Leglois. Le nouveau Conseil départemental devra poursuivre ce travail tout en renforçant la communication interne, l’animation des sections et les liens entre les camarades afin de continuer à renforcer notre Parti.

Sur le plan financier, le bilan est positif. Les résultats obtenus doivent beaucoup à l’engagement des militants, notamment lors de la tenue d’un stand à la Fête de l’Huma. Nous pouvons saluer le travail rigoureux et l’investissement constant de Joël Gravier dans ce domaine.

Le congrès a également été l’occasion d’échanger autour de la base commune de discussion et des amendements proposés par les sections afin d’enrichir collectivement les orientations du Parti.

La fédération des Vosges enverra 6 délégués à Lille pour la dernière phase du congrès national. Cette délégation, paritaire, et dont la moyenne d’âge est inférieure à quarante ans, reflète le renouvellement de notre organisation. Les congressistes ont également élu un nouveau Conseil départemental, lui aussi rajeuni, témoignant de la place accordée à la jeunesse.

À l’issue du congrès, le CD a élu Adrien Bernard comme secrétaire fédéral, en remplacement de Sandra Blaise, qui demeure membre du Conseil départemental. Nous remercions chaleureusement Sandra pour son engagement durant les dix années où elle a exercé cette responsabilité.

Les travaux se sont achevés autour d’un repas partagé dans une ambiance fraternelle. Dans un contexte marqué par la progression inquiétante des idées et des actes d’extrême droite, les communistes vosgiens restent mobilisés, unis et déterminés pour faire advenir enfin les Jours heureux !

Adrien Bernard

Article publié dans CommunisteS, numéro 1092 du 24 juin 2026