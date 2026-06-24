Un congrès de la fédération des Pyrénées-Atlantiques sous 35° Celsius…

Ce samedi 20 juin, au château de Libarrenx, à côté de Mauléon-Licharre, chef-lieu de la Soule, avait lieu la conférence fédérale - le congrès départemental - de la fédération des Pyrénées-Atlantiques du Parti communiste français. Malgré une chaleur exceptionnelle pour une fin de printemps, près de 35°C, les congressistes, très bien accueilli·e·s par les responsables et le personnel du château de Libarrenx, ont participé activement à la réflexion et aux décisions communes, tout au long de la journée.

Le département des Pyrénées-Atlantiques (64), situé à l’extrême sud-ouest de la France, région Nouvelle- Aquitaine, tout à côté de la frontière avec l’Espagne, couvre 7 645 km2 et compte environ 700 000 habitantes et habitants. Il tire son nom de la chaîne montagneuse qui le traverse au sud et de l’océan qui le borde à l’ouest. Il est subdivisé en trois arrondissements, et sa préfecture est la ville de Pau. Culturellement, le département réunit deux régions historiques : le Béarn avec Pau comme capitale historique et le Pays basque français (Labourd, Basse Navarre et Soule) avec Bayonne comme ville principale.

La Fédération 64 du PCF est une fédération de taille moyenne. Les dix sections locales et les 438 adhérentes et adhérents du département (375 à jour de cotisations en comptant les couples, soit 85 %) étaient représentés par 45 délégué·e·s (un·e par tranche de dix adhérent·e·s). Elles et ils ont consacré toute cette journée pour amender le texte d’orientation politique majoritairement choisi par le vote à 61 % au niveau national (70 % dans le département), ‘’Un communisme de conquêtes’’ et aussi pour examiner leur bilan d’activité, leurs comptes financiers sur les trois dernières années et renouveler leur direction départementale.

À midi, les congressistes ont eu aussi l’occasion de vivre un moment émouvant en accueillant une délégation de Palestiniens du camp de réfugiés de Balata en Cisjordanie. Ce camp est jumelé depuis 2023 avec la municipalité de Mauléon, municipalité qui a pour maire le communiste Louis Labadot, brillamment réélu en 2026. Louis était d’ailleurs membre du comité fédéral puis du conseil départemental du Parti depuis 1971. C’était donc son dernier congrès en cette qualité. Les participantes et participants au congrès lui firent une belle et longue ovation.

Une soixantaine d’amendements et vœux ont été examinés tout au long de la journée. Le bilan des trois années écoulées a été examiné avec notamment 61 nouvelles adhésions permettant une stabilisation des effectifs et des municipales 2026 globalement encourageantes. Le quitus financier a été donné aux co-trésoriers avec des finances saines et des cotisations en légère augmentation (+5 %) suite aux efforts entrepris en 2025 dans le cadre de la bataille nationale sur cette question. Le Conseil départemental 64 du PCF a été renouvelé ; il compte désormais 32 membres avec à sa tête Jean-Patrice Bassano, réélu à l’unanimité secrétaire fédéral. La délégation à parité de sept camarades du département pour le congrès national a aussi été adoptée.

Le Parti communiste français est un parti profondément démocratique, gage de durée et d’efficacité sur le long terme : soyons toujours plus nombreuses et nombreux à réfléchir, décider et agir ensemble. Les communistes des Pyrénées-Atlantiques sont en ordre de marche pour le 40e congrès national qui aura lieu à Lille les 3, 4 et 5 juillet prochains et pour continuer la lutte pour le monde du travail, la paix et de nouveaux jours heureux.

Ivan Lanta

Article publié dans CommunisteS, numéro 1092 du 24 juin 2026