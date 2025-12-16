Accès aux soins : Une coopération sanitaire mutuelle avec Cuba reste la solution !

L’appel lancé par Gaël Roblin, conseiller autonomiste de Guingamp, en mai 2023, a rebondi dès novembre de la même année à la Fête de l’Humanité Bretagne en s’élargissant à d’autres organisations (Initiative Urgence Armor santé) avec un ensemble de propositions. En février 2024, la venue de l’ambassadeur de Cuba a créé l’évènement en donnant de l’espoir. Des Cahiers de doléances ont permis à la population d’exprimer ses difficultés d’accès aux soins et de valider l’évaluation des besoins. Puis en mai, avec André Chassaigne, a été lancé un travail plus approfondi qui s’est poursuivi notamment, à travers les débats en 2025, aux fêtes de l’Humanité en Essonne avec le représentant du Parti communiste de Cuba, et en Bretagne avec un représentant de son ambassade. Ces actions interviennent dans la lutte idéologique menée par les États-Unis contre Cuba qui influent notre société et parfois mal connu y compris dans nos rangs.

Mercredi 10 décembre fut un nouveau pas dans ce cheminement. L’entrevue au ministère de la Santé obtenue par André Chassaigne, député honoraire, a permis de faire des avancées par ses interventions et celles d’Yannick Monnet, député PCF, du Dr Fabien Cohen, de Christiane Caro (Atelier citoyen santé Bretagne PCF), qui a remis des dossiers sur la situation et sur l’évaluation des besoins à Guingamp et dans les Hautes-Alpes, et de Jean-Michel Suau du Comité de défense et de promotion de l’hôpital d’Alès et de la santé en Cévennes. Cette délégation a été entendue avec attention pendant plus d’une heure par le conseiller spécial de la ministre, en charge de la formation, des compétences, de l’attractivité des métiers et du dialogue social. Elle a pu exposer la situation et proposer une coopération médicale et d’échanges entre la France et Cuba dans un intérêt mutuel : enjeux de formation, de connaissances scientifiques et de pratique médicale… D’autres points plus complexes ont été soulevés. Ils nécessitent un travail en amont, mais sur le principe nous n’avons pas ressenti d’opposition de la part du ministère de la Santé. Il a été convenu d’avoir un rendez-vous avec le conseiller Santé de l’Élysée et avec la conseillère du ministère des Affaires étrangères.

Par ailleurs, à une interrogation de l’Atelier citoyen santé Bretagne PCF portant sur la remise en cause de places de formation supplémentaires en IFSI1 créées dans le cadre du Ségur de la santé, dont 230 en Bretagne, l’Atelier citoyen santé Bretagne PCF a pu obtenir une réponse favorable du ministère pour débloquer un budget supplémentaire incessamment. Nous resterons attentifs à la concrétisation des réponses positives obtenues. µ

Christiane Caro

animatrice de l’Atelier Citoyen Santé Bretagne PCF

1. Instituts de formation en soins infirmiers (IFSI).

En photo = : Christiane Caro, André Chassaigne, la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, le député Yannick Monnet, le docteur Fabien Cohen et Jean-Michel Suau du Comité de défense et de promotion de l’hôpital d’Alès, le 10 décembre au ministère de la Santé.

Article publié dans CommunisteS, numéro 1067 du 16 décembre 2025.