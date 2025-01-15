Cuba n’est pas seule !

Il y a quelques jours, avec 10 militantes et 8 militants du Mouvement des Jeunes Communistes de France, nous étions à Cuba.

Nous avons traversé l’île de part en part pour rencontrer les Cubains et échanger sur les réussites et les défis du socialisme sur l’île.

Les défis sont colossaux pour Cuba, qui construit sa révolution depuis 1959. Et cela malgré le blocus criminel imposé par les États-Unis, dont l’objectif est clair : affamer le peuple cubain pour imposer un changement de régime.

Terrorisme d’État, manipulation médiatique, attaques militaires, bactériologiques… tous les coups sont permis ! Comme si le droit international n’existait pas.

Pendant la pandémie de Covid-19, Trump a profité de la crise mondiale pour renforcer considérablement le blocus, plongeant l’île dans une crise d’une gravité inouïe.

Malgré cette guerre économique, depuis 66 ans, le peuple cubain et son Parti communiste soulèvent des montagnes : éradication de l’analphabétisme, développement d’un système de santé d’une efficacité redoutable, réussites diplomatiques, système démocratique innovant, avec des expériences de démocratie participative et directe très inspirantes… « Cuba, une étoile dans la nuit » : le titre du dernier livre d’André Chassaigne est bien trouvé.

Le peuple cubain et son gouvernement sont la preuve vivante qu’un autre monde est possible. Un pays où il n’y a pas de place pour l’exploitation de l’homme par l’homme, ni pour les grandes entreprises capitalistes qui détruisent l’être humain et la planète.

Notre brigade de solidarité est importante dans ce contexte. Elle nous permet de mieux connaître la réalité, de saisir les défis auxquels fait face le peuple cubain ainsi que les communistes en 2025. Nous touchons du doigt les conséquences terribles du blocus illégal, ce qui renforce notre détermination à pousser le gouvernement français à le combattre.

Le peuple cubain, le peuple français et les prolétaires de tous les pays ont des intérêts communs qui crèvent les yeux : s’organiser pour abattre l’impérialisme étasunien, créer de nouvelles coopérations entre les peuples, se battre pour le respect de la souveraineté de tous.

Lutter pour l’indépendance et la totale liberté de Cuba, c’est lutter pour la liberté des peuples du monde entier.

Assan Lakehoul

Article publié dans CommunisteS, numéro 1050 du 20 août 2025.