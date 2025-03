Délégation du MJCF à Cuba : un engagement politique et solidaire

Le Mouvement Jeunes Communistes de France (MJCF) organise un voyage politique et de solidarité à Cuba d’une dizaine de jours en août 2025.

Cette initiative s’inscrit pleinement dans la mission du MJCF en tant qu’organisation de jeunesse communiste, visant à des liens avec les camarades cubains, à apprendre de leur expérience face à l’impérialisme et au blocus, et à développer des initiatives de solidarité.

La constitution de cette délégation est un processus sélectif, ouvert aux adhérent·es du MJCF majeur·es et à jour de leurs cotisations. Un aspect essentiel de l’organisation de cette délégation réside dans le financement.

C’est ici que le rôle des fédérations du MJCF devient crucial. Elles sont encouragées à mettre en place diverses initiatives pour aider au financement des mandats de leurs adhérent·es. Parmi les exemples de financement, on retrouve ‘appel aux dons et l’organisation d’initiatives politiques telles que des soirées festives et des conférences. Cette mobilisation témoigne de l’engagement collectif du MJCF envers cette initiative politique d’envergure.

Participer à cette délégation représente une opportunité unique d’approfondir la compréhension des luttes internationales, de renforcer l’action politique en faveur de Cuba et d’instruire des projets de coopération à réaliser au retour du voyage. Le programme du voyage est riche et varié, comprenant des rencontres avec l’Union de la jeunesse communiste, des organisations étudiantes et de jeunesse, ainsi que des organisations politiques et de masse. Des visites d’institutions telles que des foyers, des coopératives, des musées, des hôpitaux et des projets communautaires sont également prévues, offrant un aperçu concret de la réalité cubaine. Des conférences sur la révolution cubaine, le marxisme et le blocus viendront enrichir la réflexion politique des délégué·es.

L’organisation de la délégation du MJCF à Cuba pour l’été 2025 est rendue possible grâce à la mobilisation des jeunes communistes. Le calendrier prévoit des étapes clés, avec la préparation de la délégation et les initiatives de financement dans les fédérations avant le voyage en août, suivies de la restitution et de la valorisation du voyage à partir de septembre.

Article publié dans CommunisteS, numéro 1035 du 26 mars 2025.