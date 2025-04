Le dernier dimanche de chaque mois, soyons solidaires avec Cuba !

Depuis la Révolution cubaine de 1959 et les grandes nationalisations des richesses naturelles de l’île, le peuple cubain est soumis à un féroce blocus extraterritorial, illégal et criminel, de la part des États-Unis...

Dans de nombreux pays du monde, des ami·es de Cuba se rassemblent et communiquent sur les «réseaux sociaux» tous les derniers dimanches des mois pour exiger de leurs gouvernements qu’ils prennent des mesures contre ce blocus qui vise à asphyxier tout un peuple.

Cette fin avril, une trentaine de militant·e·s communistes des Pyrénées-Atlantiques ont donc diffusé sur trois jours à plus de 4 000 exemplaires dans six localités du département un tract quatre-pages d’information et de solidarité avec le peuple cubain et la révolution cubaine. Des diffusions ont ainsi eu lieu aux marchés d’Hendaye (Labourd), de Mauléon (Soule), Jurançon et Pau (Béarn), mais aussi aux travailleurs de l’usine aéronautique Safran à Bordes et aux étudiants de l’Université des Pays de l’Adour...

Avec la brutalité politique affichée de Donald Trump, la dénonciation du blocus US contre la Grande Île des Caraïbes devient une évidence pour bon nombre des citoyennes et citoyens rencontrés.

La popularisation de la grande collecte de médicaments pour Cuba initiée par le Parti communiste français a ainsi rencontré un écho favorable de la part de la population locale. Et cette année encore, ce 1er Mai - Journée internationale de luttes du monde du travail - le muguet communiste d’Oloron et Pau sera internationaliste, avec tous ses bénéfices reversés en solidarité avec les peuples palestinien et cubain.

Cette petite initiative départementale dans le 64 pour communiquer ce dernier dimanche d’avril a été mise en place avec les référents nationaux de la campagne de solidarité du PCF : Charlotte Balavoine, Rachel Ramadour, Vincent Govelet... qui ont notamment aidé au relais sur les réseaux sociaux nationaux (PCF et Ambassade de Cuba en France). Et pour rappel, toutes les informations utiles concernant la campagne nationale de solidarité sont disponibles sur https://www.pcf.fr/cuba

Cette initiative a nécessité un peu de coordination en amont, mais des moyens humains et financiers somme toute modestes (quelques dizaines de camarades motivés et disponibles ces jours-là et quelques centaines d’euros pour les tracts, livres d’André Chassaigne, drapeaux cubains et la banderole). Elle peut donc facilement être améliorée de diverses manières et amplifiée dans d’autres fédérations pour communiquer sur les « réseaux sociaux » d’autres derniers dimanches ces prochains mois.

Les freins à la solidarité en actes avec Cuba sont parfois dans nos propres têtes, et l’accueil par la population souvent bien moins frileux et bien plus favorable qu’on ne pourrait le penser... Et si chacune des 96 fédérations du pays faisait à tour de rôle de telles diffusions, c’est près de 400 000 habitantes et habitants qui entendraient parler de la grande collecte de matériel médical organisée par notre parti.

Face à l’impérialisme US, la bataille pour aider Cuba socialiste n’est pas qu’un acte en accord avec notre idéal communiste internationaliste, c’est aussi un acte de respect du droit international garant de paix et d’humanité pour tous les peuples, et c’est enfin un acte de défense bien compris des travailleuses et des travailleurs de France et de notre propre souveraineté.

Alors, en avant camarades ! Cuba si ! Bloqueo US no ! Cuba no está sola, venceremos ! Otro mundo es posible, gracias Cuba por tu ejemplo !

Ivan Lanta

Article publié dans CommunisteS, numéro 1039 du 30 avril 2025.