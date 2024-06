Bouches-du-Rhône - 13e circonscription. Réélu avec 52,01 % des voix en 2022 !

Journaliste passé par l’Humanité, écrivain et homme politique français.

Ancien secrétaire de la fédération départementale du Parti communiste français (PCF) des Bouches-du-Rhône, il est élu député en 2017 et intervient notamment, durant son mandat, sur les questions économiques et sociales, défendant la hausse du minimum retraite et la création d’une cotisation à 10,4 % sur les revenus financiers.

Marié et père de trois enfants, Pierre Dharréville est né d’un père haut-marnais travaillant à la sécurité sociale et d’une mère gardoise institutrice. Il passe toute son enfance et sa jeunesse à Nîmes, dans le Gard.

Il obtient son Bac C en 1993 au lycée Daudet, puis en 1996, une licence d’histoire à l’université Paul Valéry Montpellier III.

Suppléante : Magali Giorgetti

